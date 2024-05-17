Певица рассказала о сложностях в отношениях.

Популярная украинская певица Наталка Карпа рассказала о проблемах в браке со своим мужем - военным Евгением Тереховым. Артистка указала, что они были на грани развода.

Наталка Карпа призналась, что любимый разбил ей сердце. По ее словам, у мужчины исчезли чувства и это стало причиной проблем в отношениях:

Есть ли любовь? Я пытаюсь сейчас в этом разобраться. Искренне говорю. Мне разбили сердце. В предыдущих отношениях я разбивала сердце, и я даже шутила, что может это моя карма. Он пришел ко мне и сказал, что он остыл. Человек, который тебя любил и носил на руках, в один момент ничего к тебе не чувствует... И ты чувствуешь себя ненужной.

Наталка откровенно рассказала, что год назад они с мужем решили развестись. Пара даже собрала все документы, которые планировали отнести в ЗАГС. Однако развод супруги так и не оформили.

"Я себя ловила на том, что у меня зависимость. И когда я слышала слово "развод", я понимала, что у меня слезы на глазах, сердце колотится. Но я год назад сама подготовила документы на развод. Документы есть, но мы не развелись. Прошлым летом он был на одном задании, в очень опасном месте и, по его словам, это все изменило... Он сказал, что пересмотрел свою жизнь", - поделилась певица.

Исполнительница говорит, что сейчас они с Евгением работают над отношениями. Они пытаются сохранить семью. Главной преградой в этом является расстояние, ведь военный сейчас защищает Украину в Донецкой области. В то же время Карпа проживает во Львове.

"Сейчас мы прорабатываем много моментов. Сейчас у нас теплое общение, есть диалог. У нас не простой диалог, мы начинаем снова открывать друг другу душу. Он сейчас на фронте. У него есть другая квартира, он съехал, но, когда он уезжает с фронта в отпуск, он едет ко мне и говорит, что едет домой. Это важный момент. Мы работаем над отношениями больше двух лет. Вся эта история началась летом перед полномасштабной войной. Мы пробуем, но на расстоянии", - отметила Наталка.

Напомним, ранее Наталка Карпа рассказала о смерти своего первого парня.

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