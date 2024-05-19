Для кого-то эти годы прошли почти незаметно, других же актеров вы вряд ли бы узнали.

Сериал "Все женщины ведьмы", известный также под названием "Зачарованные", когда-то имел немалую популярность. Его фанатами были все - от взрослых до детей. А у кого-то даже сохранились школьные фото с героинями этого сериала.

С 1998 года, когда и вышел на экраны сериал "Все женщины ведьмы", актрисы сильно изменились. Для кого-то эти годы прошли почти незаметно, других же звезд вы вряд ли бы узнали.

Как сейчас выглядят актеры сериала "Все женщины ведьмы"

Начнем с женского актерского состава сериала "Зачарованные". Кастинг-директоры постарались, и актрисы действительно были похожи между собой.

Видео дня

Алисса Милано (Фиби)

Младшую из трех сестер - слегка легкомысленную Фиби - сыграла Алисса Милано. Эта роль принесла ей немалую популярность и успех.

Сейчас Алиссе Милано 51, а по фото так и не скажешь.

Кстати, вы могли видеть Алиссу Милано в таких сериалах как "Ненасытная", "Любовницы", а также в фильме "Маленькая Италия". И это далеко не весь перечень ее работ.

Холли Мари Комбс (Пайпер)

Пожалуй, сильнее всего из каста "Зачарованных" изменилась Холли Мари Комбс. Она сыграла среднюю сестру - Пайпер, которая умела "замораживать" время.

Примечательно, что изначально Холли Мари Комбс должна была играть Прю, тогда как Шеннен Доэрти пробовалась на роль Пайпер. Однако продюсеры решили поменять их местами.

Сейчас Холли Мари Комбс 50 лет. После "Зачарованных" она не исчезла с экранов. Вы могли видеть ее в популярном сериале "Милые обманщицы", где она сыграла мать главной героини Арии Монтгомери - Эллу.

Шеннен Доэрти (Прю)

Актриса Шеннен Доэрти знакома телезрителю не только по роли Прю в "Зачарованных", но и как Бренда Уолш из "Беверли-Хиллз, 90210".

Известно, что 53-летняя актриса долгое время борется с раком молочной железы - его диагностировали еще в 2015 году. Шеннен проходила длительное лечение, химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году Доэрти заявила, что рак в ремиссии, однако три года спустя он вернулся.

Уже в 2023 году актриса заявила, что рак распространился на мозг. Сейчас она проходит новое лечение и успешно преодолевает гематоэнцефалический барьер, что сама Доэрти называет чудом.

Брайан Краузе (Лео)

Также аудитории полюбились и снявшиеся в сериале "Все женщины ведьмы" актеры. К примеру, Брайн Краузе, запомнившийся по роли Лео, покорил сердца многих зрительниц. Некоторые могли узнать его из фильма "Возвращение в голубую лагуну" - та роль стала для Краузе дебютной.

Сейчас ему 55 лет. На телевидении он уже довольно давно. Еще в 16 лет Краузе записался в свой первый профессиональный актерский класс.

Джулиан Макмэхон (Коул)

Джулиан Макмэхон, которому, к слову, уже 55 лет, запомнился аудитории по роли привлекательного демона Коула. Он настолько полюбился зрителям, что хотя контракт был подписан только на третий сезон, его продлили еще на два сезона.

Стоит отметить, что Джулиан Макмэхон продолжает сниматься - в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые преступники" он играет одну из главных ролей - спецагента Джесса Лакруа. Если вам по душе сериалы о расследованиях - советуем посмотреть и его. Кстати, недавно "ФБР: Самые разыскиваемые" продлили на шестой сезон.

Вас также могут заинтересовать новости: