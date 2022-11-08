В воскресенье, 27 ноября, в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера специального эпизода популярного форматного шоу Финляндии "Song of my life".

В воскресенье, 27 ноября, в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера специального эпизода популярного форматного шоу Финляндии "Song of my life" ("Пісня мого життя"). Этот выпуск, посвящен Украине, совместно разработали финский продакшн Yellow Film & TV и украинские медиакомпании 1+1 media и FILM.UA Group.

Эпизод будет транслироваться на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию — совместно с другими телеканалами обеспечивает вещание Национального марафона "Единые новости". Кроме этого, приобщиться к просмотру можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и в YouTube FILM.UA.

"То, что еще год назад было невозможным – сейчас является реальностью. Сейчас, как никогда, изо всех сил, нужно искать окно возможностей для помощи стране на международном уровне и собственного развития для следующих челленджей. Именно так мы, 1+1 media и FILM.UA Group, оказались в коллабе с финским продакшеном Yellow Film & TV. И отсняли один эпизод тамошнего самого популярного шоу ever "Song of my life" в поддержку Украины. Горжусь командой Big Brave Events. Финны остались поражены искренностью наших звезд, профессионализмом ведущей Екатерины Осадчей и команды. Это шоу очень актуально сейчас, ведь рассказывает о песнях, которые помогают нам, всем украинцам, держаться в такое непростое время. Впереди следующие копродакшены, чтобы доказывать — украинцы знают, как производить качественный, трендовый и маржинальный контент. Украина - это Европа"

– комментирует Владимир Завадюк, руководитель Департамента Big Shows 1+1 media и инициативы Big Brave Events.

Напомним, что ведущей украинского эпизода проекта "Пісня мого життя" стала Екатерина Осадчая, ведущая главного музыкального шоу "Голос країни" и автор социального проекта "Знайти своїх". На зрителей специального выпуска будут ждать такие звездные участники, чьи песни жизни будут пытаться отгадать гости: певица и тренер "Голоса країни" Дорофеева, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и супруги-спортсмены, которые являются национальной гордостью, — Михаил Романчук и Марина Бех. Выбранные песни, о которых по правилам шоу никто не будет знать точно, будут исполнять вживую популярные украинские артисты KOLA и LAUD. Победит тот, кто догадается о песнях, выбранных звездами, больше всего раз.

Также во время эпизода выступят финские артисты Diandra, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, JP Leppäluoto, а начнет шоу популярная финская ведущая Катя Стол.

Напомним, что организацией выступлений украинского эпизода проекта занималась команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия является TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Смотрите спешл-эпизод "Song of my life" уже 27 ноября в 21:00 на телеканале ТЕТ и следите за важной информацией о проекте в социальных сетях 1+1 media.

Для справки

Song of my life - самое популярное развлекательное шоу Финляндии, собирающее долю просмотра в более чем 40%. Ведущая Катя Стол заставляет гостей вечера открывать свои сердца силой музыки. Гости угадывают песни друг друга и вместе с тем открывают нечто новое о себе через песню своей жизни и связанную с ней историю. Лучшие артисты исполняют песни вживую в сопровождении оркестра. Зрители вместе с гостями могут отгадывать, кто какую песню выбрал, с помощью специального мобильного приложения. Дистрибьютором этого форматного шоу является компания Armoza Formats.

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