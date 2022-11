В воскресенье, 27 ноября, в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера специального эпизода популярного форматного шоу Финляндии "Song of my life" ("Пісня мого життя"). Этот выпуск, посвящен Украине, совместно разработали финский продакшн Yellow Film & TV и украинские медиакомпании 1+1 media и FILM.UA Group.

Эпизод будет транслироваться на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию — совместно с другими телеканалами обеспечивает вещание Национального марафона "Единые новости". Кроме этого, приобщиться к просмотру можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и в YouTube FILM.UA.

"То, что еще год назад было невозможным – сейчас является реальностью. Сейчас, как никогда, изо всех сил, нужно искать окно возможностей для помощи стране на международном уровне и собственного развития для следующих челленджей. Именно так мы, 1+1 media и FILM.UA Group, оказались в коллабе с финским продакшеном Yellow Film & TV. И отсняли один эпизод тамошнего самого популярного шоу ever "Song of my life" в поддержку Украины. Горжусь командой Big Brave Events. Финны остались поражены искренностью наших звезд, профессионализмом ведущей Екатерины Осадчей и команды. Это шоу очень актуально сейчас, ведь рассказывает о песнях, которые помогают нам, всем украинцам, держаться в такое непростое время. Впереди следующие копродакшены, чтобы доказывать — украинцы знают, как производить качественный, трендовый и маржинальный контент. Украина - это Европа"