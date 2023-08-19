Красивую и пышную "королеву сада" можно вырастить даже в привычных овощах.

Иметь у себя на участке восхитительный розарий хотел бы каждый дачник, но воплотить мечту в реальность непросто - такой цветок очень капризен в уходе. УНИАН выяснил, как растет роза в картошке с медом и почему стоит попробовать этот метод.

Какой должна быть роза, выращенная в картошке

Начнем с того, что данный метод разведения цветка называется "черенкование", причем, выбирать лучше те сорта, которые растут в Украине. Наиболее лояльны растения с красными и розовыми бутонами, но вы можете попробовать вырастить и любые другие. Главное - роза в картошке не должна быть привозной, так как она слишком слаба после транспортировки и воздействия химикатов, чтобы выдержать еще и такой оригинальный метод разведения.

Роза из букета в картошке, если вы соблюдали условия, будет расти отлично - этот метод считается одним из самых действенных и простых для новичков. Корнеплод даст цветку все необходимые для роста вещества, а также защитит от перепадов температуры и вредителей. Единственный минус такого способа - какое-то количество растений могут не прижиться в грунте.

Видео дня

Как растет роза в картошке - результат вас поразит

Для того чтобы опробовать уникальный лайфхак и посмотреть лично, как же будет расти роза в картошке, запаситесь:

посадочным материалом - черенками роз;

сырым картофелем среднего размера;

медом;

водой;

горшком;

грунтом;

стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.

Сразу отметим, почему роза в картошке с мёдом растет лучше, чем без него - мед, разбавленный в воде - отличный активатор роста корневой системы, поэтому всегда используйте это сладкое угощение для роз.

Как вырастить розу из букета в картошке с медом

Картофель вымыть, вырезать из него все глазки, а потом ножом сделать отверстие на глубину 2-3 см. Взять стебель розы и нарезать несколько черенков, в каждом из которых будет 2-3 междоузлия.

ВАЖНО: следите, чтобы верхний и нижний срезы были не более 1 см от листовых черешков.

Обмакнуть край черенка в мед с водой, затем установить в картофельное отверстие так, чтобы нижняя почка розы оказалась внутри корнеплода. В горшок насыпать грунт, поместить туда клубень, сверху засыпать землей. Сразу полить черенок водой, накрыть банкой или бутылкой (можно использовать пакет), чтобы создать эффект парника.

Снимать самодельную теплицу нужно 1-2 раза в неделю, чтобы растение проветривалось. Спустя две недели это можно делать чаще, приучая розу к условиям в открытом грунте, а через месяц (или два) у саженца появятся корешки.

Полезный совет: все это время растение нужно поливать сахарной водой (1-2 ч. ложки на стакан воды).

Вас также могут заинтересовать новости: