Подкормите ежевику весной, и она обязательно отблагодарит вас щедрым урожаем.

Весной с появлением первых листов на ежевике куст можно дополнительно подкормить. Этот кустарник не очень требовательный к уходу, но с большой благодарностью отзовется на внесение удобрений. Мы разобрались, когда и чем удобрять ежевику, чтобы был большой урожай.

Когда подкармливать ежевику

Ежевика, как и другие ягодные кустарники, хорошо реагирует на подкормки в течение в течение всего периода наличия листьев. Удобрять кусты можно с ранней весны до появления первых заморозков. Однако перекармливать ежевику не стоит - вносите не более двух подкормок в месяц.

В разные циклы роста меняется потребность ежевики в микроэлементах. Например, весной вносят азот, во время цветения кусту нужны фосфор и калий, а перед зимовкой - только калий. Если куст заболел, то применяется подкормка с пестицидом.

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Вывод: подкармливать ежевику можно с весны по осень, но удобрение стоит подбирать в зависимости от потребностей растения.

Чем подкормить ежевику - органические средства

Приготовить мощное удобрение для ежевики можно из подручных средств или готовой купленной органики. Вот несколько рецептов:

Травяной раствор . Различные сорняки мелко нарежьте, выложите на дно бочки, добавьте 50 г сухих дрожжей и залейте водой. Оставьте смесь настаиваться на 7 дней под солнечными лучами. Затем обильно полейте ежевику и другие ягодные кусты. Перегной, птичий помет или навозная жижа . Эти удобрения вносят на ежевичный участок в количестве 1 кг на 1 м². Дрожжи . Подкормка ежевики дрожжами предотвратит осыпание ягод и улучшит урожайность. 100 г дрожжей растворите в 10 л теплой воды и лейте 2 л готовой жидкости под каждый куст. Гранулированный конский навоз . Сделает ягоды слаще и крупнее, а также ускорит созревания. Возле каждого куста сделайте углубление глубиной 20 см и всыпьте по 1 столовой ложке средства. Зола . Нормализует кислотность грунта, питает растение калием и повышает иммунитет. 1 столовую ложку пепла растворите в 10 л воды. Подкормка ежевики золой вносится под корень в сухую погоду.

Органические удобрения рекомендуется чередовать, чтобы они не "приедались". В каждом сезоне лучше менять средство.

Подкормка ежевики весной минеральными удобрениями

Минеральные удобрения хороши тем, что насыщают растения самыми полезными элементами и в нужном количестве. Они бывают двух видов - корневые и внекорневые; вторые можно применять только до появления цветков.

Вносить минеральные удобрения рекомендуется в сухую и прохладную погоду, когда в ближайшие 3 дня по прогнозу не ожидается дождей.

Перед применений препарата обязательно прочтите инструкцию и не превышайте дозировку. Лучше недокормить куст, чем перекормить.

Лучшими минеральными удобрениями ежевики считаются следующие:

мочевина и сернокислый калий - вносятся при появлении первых листьев;

- вносятся при появлении первых листьев; гумат натрия применяют в мае;

применяют в мае; универсальные минеральные комплексы можно вливать летом и осенью ("Нитрофоска", "Идеал", "Кемира", "Рост-концентрат", "Мастер", "Плантафол");

можно вливать летом и осенью ("Нитрофоска", "Идеал", "Кемира", "Рост-концентрат", "Мастер", "Плантафол"); гуминовые препараты особенно полезны, если почва бедная и песчаная;

особенно полезны, если почва бедная и песчаная; сульфат калия вносят на финальной стадии вегетации перед зимовкой.

Помните, что чем беднее грунт, тем чаще можно удобрять ягоду. И наоборот - в богатую землю не стоит вносить много удобрений, иначе ягоды могут осыпаться.

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