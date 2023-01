Украинка Таня Муиньо сняла дерзкий клип для Сэма Смита: эпатажное видео

Видео на песню I'm Not Here To Make Friends уже появилось на YouTube-канале певца.

Украинка Таня Муиньо сняла для британского певца Сэма Смита (Sam Smith) дерзкий клип. В нем артист предстал в откровенных и провокационных нарядах. Смит примерил платье, каблуки, женское белье, корсет и многое другое. Видео на песню I'm Not Here To Make Friends уже появилось на YouTube-канале певца. Смит приятно удивил фанатов смелостью, сначала он был в пышном розовом платье, а после этого предстал перед камерами в куда более откровенных нарядах. Как рассказал певец в своем Instagram, он мечтал о работе с Таней Муиньо. Он сам называет клип невероятным, экстравагантным и даже странным. Поклонники пришли в восторг от эпатажного видео. Они пишут: "Боже мой, самый потрясающий клип во вселенной",

"Я надеюсь, что это станет вирусным, потому что это так культово!",

"Мне нравится, что Сэм делает все, что он хочет. Увиденное вдохновляет, ведь приятно смотреть, как кто-то не извиняется за себя". Напомним, ранее сеть разорвал долгожданный трек Sam Smith - Unholy. Вас также могут заинтересовать новости: Noize MC выпустил мощную песню о российской пропаганде (видео)

Очень сексуальная Дорофеева в клипе "Вотсап" снялась мокрой (видео)

Исполнительница хита "Ванька-Встанька" растрогала лирической песней о разбитом сердце (видео)

