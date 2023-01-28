Украинка Таня Муиньо сняла для британского певца Сэма Смита (Sam Smith) дерзкий клип. В нем артист предстал в откровенных и провокационных нарядах. Смит примерил платье, каблуки, женское белье, корсет и многое другое.
Видео на песню I'm Not Here To Make Friends уже появилось на YouTube-канале певца. Смит приятно удивил фанатов смелостью, сначала он был в пышном розовом платье, а после этого предстал перед камерами в куда более откровенных нарядах.
Как рассказал певец в своем Instagram, он мечтал о работе с Таней Муиньо. Он сам называет клип невероятным, экстравагантным и даже странным.
Поклонники пришли в восторг от эпатажного видео. Они пишут:
- "Боже мой, самый потрясающий клип во вселенной",
- "Я надеюсь, что это станет вирусным, потому что это так культово!",
- "Мне нравится, что Сэм делает все, что он хочет. Увиденное вдохновляет, ведь приятно смотреть, как кто-то не извиняется за себя".
Напомним, ранее сеть разорвал долгожданный трек Sam Smith - Unholy.