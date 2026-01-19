Самые ожидаемые новые сериалы 2026 года: что киноманам готовят Netflix, HBO Max и другие

Среди самых ожидаемых сериальных премьер этого года – "Тот, кто бежит по лезвию 2099", "Нуар Человек-паук", новый проект от создателя "Олененка" и сразу два шоу с Николь Кидман.

Хотя в 2026 году долгожданные продолжения получат немало популярных хитов прошлых лет, от "Эйфории" и "Пацанов" до "Клиники" и "Малкольм в центре внимания", УНИАН решил сосредоточиться на совершенно новых сериалах, выхода которых киноманы с нетерпением ждут в этом году.

О 13 самых ожидаемых новых сериалах 2026 года читайте в подборке УНИАН.

Рыцарь семи королевств

A Knight of the Seven Kingdoms (США, HBO, фэнтези)

Видео дня

Еще один приквел "Игры престолов" по циклу романов Джорджа Мартина, первый эпизод которого вышел в минувшие выходные, держит в напряжении как фанатов этой вселенной, так и скептиков – и те, и другие хотят поскорее узнать, будет ли это что-то достойное или просто очередной пустой штампованный проект-паразит.

Новый сериал сосредоточится на приключениях рыцаря Дункана Высокого, роль которого исполнил ирландский актер Питер Клеффи ("Такие мелочи", сериал "Викинги: Вальгалла"), а события будут происходить за 90 лет до основной сюжетной арки.

Первый сезон будет состоять из семи эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю. При этом сериал уже заранее продлили на второй сезон.

Скарпетта

Scarpetta (США, Amazon Prime Video, криминал/драма)

Сериал, основанный на серии книг американской писательницы Патриции Корнвелл, расскажет о блестящем судебном патологоанатоме, докторе Кей Скарпетте, которая использует передовые судебно-медицинские технологии, чтобы разгадывать тайны и раскрывать преступления.

Главную роль в сериале исполняет Николь Кидман ("С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Догвилль", "Хорошая плохая девочка", сериалы "Большая маленькая ложь", "Идеальная пара"). Также в шоу задействованы Джейми Ли Кертис (франшизы "Хэллоуин", "Чумовая пятница"), Ариана ДеБоз ("Вестсайдская история", сериал "Мир Дикого Запада"), Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня", сериал "Убийства в одном здании") и Саймон Бейкер (сериал "Менталист").

Премьера сериала состоится уже 11 марта 2026 года.

Неидеальные женщины

Imperfect Women (США, Apple TV, психологический триллер/драма)

Многолетняя дружба подвергается испытаниям после ужасного преступления – две подруги решают найти виновного в убийстве еще одной женщины из их компании.

Главные роли в сериале сыграли Элизабет Мосс (сериал "Рассказ служанки"), Керри Вашингтон ("Рэй", "Джанго освобожденный"), Кейт Мара ("Марсианин", сериал "Карточный домик"), Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", сериал "Видоизмененный углерод") и Кори Столл ("Человек-муравей", сериалы "Карточный домик", "Штамм").

Премьера шоу состоится уже 18 марта 2026 года, первые два эпизода выйдут одновременно.

Петух

Rooster (США, HBO, комедия)

Сериал расскажет о писателе средних лет, который пытается восстановить связь со своей дочерью-студенткой.

Главную роль в шоу исполнил Стив Керелл ("Сорокалетний девственник", "Город астероидов", сериалы "Офис", "Утреннее шоу", "Космические войска").

Первый сезон сериала будет состоять из десяти эпизодов, а его премьера запланирована на март 2026 года.

У Марго проблемы с деньгами

Margo's Got Money Troubles (США, Apple TV, драма)

В центре сюжета фильма – молодая женщина по имени Марго Миллет, дочь официантки из Hooters и бывшего профессионального реслера, которая после романа со своим преподавателем английского языка в колледже, в результате которого она забеременела, решает обеспечить себя с помощью OnlyFans. Возобновив общение со своим отцом, который делится с ней мудростью, приобретенной во времена рестлинга, Марго достигает значительного успеха на этой платформе.

Главные роли в шоу исполнили Эль Феннинг ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Хищник: Дикие земли", "Сентиментальная ценность"), Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом", "Бэтмен возвращается", "Что скрывает ложь", "Человек-муравей и Оса"), Ник Офферман ("Восстание штатов", сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), а также уже упомянутая выше Николь Кидман.

Премьера мини-сериала запланирована на 15 апреля 2026 года, первые три из восьми эпизодов выйдут одновременно.

Гнев

Man on Fire (США, Netflix, экшн/триллер)

Сериал, основанный на одноименном романе А. Дж. Куиннела 1980 года, рассказывает о первоклассном наемнике спецподразделения Джоне Кризе, который после увольнения со службы пытается начать все сначала, но это дается ему очень сложно из-за ПТСР. Впрочем, окончательно его попытки разрушает жажда мести.

Главную роль в сериале играет Ягья Абдул-Матин II ("Мы", "Кэндимен", франшиза "Аквамен", сериалы "Стражи", "Чудо-человек").

Шоу будет состоять из восьми эпизодов, премьера состоится в 2026 году, но точная дата пока неизвестна.

К востоку от Эдема

East of Eden (США, Netflix, драма)

Новая адаптация одноименного романа Джона Стейнбека 1952 года описывает трагическую судьбу семьи Траск на фоне крупных исторических событий – здесь есть место любви, предательству, долгу, свободе и восстановлению после глубокой травмы.

Главные роли в шоу достались Флоренс Пью ("Солнцестояние", "Оппенгеймер", "Громовержцы", франшиза "Дюна"), Кристоферу Эбботту ("Бедные-несчастные", "Человек-Волк", сериал "Ловушка-22"), Майку Фейсту ("Байкеры", "Соперники") и другим.

Интересный факт – сценаристом сериала выступила актриса Зои Казан, которая является внучкой режиссера Элиа Казана, снявшего в 1955 году первую полнометражную экранизацию романа "К востоку от Эдема".

Сериал должен выйти в 2026 году, однако точная дата пока неизвестна.

Заветы

The Testaments (США, Hulu, драма/дистопия)

Долгожданный сиквел сериала "Рассказ служанки" основан на одноименном романе Маргарет Этвуд, которая также написала и оригинальную историю. События происходят через пять лет после финала первого шоу, где новое поколение молодых женщин в Гилеаде борется с мрачным будущим, которое их ждет. Столкнувшись с перспективой замужества и жизни в рабстве, они вынуждены искать союзников, которые помогут им в борьбе за свободу и жизнь, которую они заслуживают.

Главную роль в шоу исполнила звезда "Битвы за битвой" Чейз Инфинити.

Премьера сериала запланирована на апрель 2026 года.

Получеловек

Half Man (Великобритания, HBO/BBC One, драма)

Новый проект от создателя сенсационного "Олененка", шотландского комика и писателя Ричарда Хадда расскажет о двух братьях, которые встречаются после долгой разлуки, и это пробуждает болезненные воспоминания об их сложных отношениях.

Главные роли в шоу сыграли сам Хадд (сериал "Олененок") и Джейми Белл ("Джейн Эйр", "Сквозь снег", "Нимфоманка", "Рокетмен").

Премьера сериала запланирована на 2026 год, точная дата станет известна позже.

Фонари

Lanterns (США, HBO, супергеройское)

В центре сюжета этого нового сериала из вселенной DC от Джеймса Ганна – межгалактические миротворцы Зеленые Фонари, которые носят кольца, дающие им сверхспособности. Опытный Фонарь Хэл Джордан в компании нового рекрута Джона Стюарта расследует убийство в Небраске, что приводит их к раскрытию ужасных тайн.

Главные роли в шоу исполнили Кайл Чендлер ("Волк с Уолл-стрит", "Первый человек", "Годзилла против Конга", "Лакомый кусок") и Аарон Пьер ("Время", "Ребел Ридж", "Муфаса: Король Лев", сериал "Утреннее шоу"). Также образ Фонаря Гая Гарднера повторил Нейтан Филлион, который уже играл этого персонажа в фильме "Супермен".

Премьера сериала запланирована на середину 2026 года.

Бегущий по лезвию 2099

Blade Runner 2099 (США, Amazon Prime Video, научная фантастика/триллер)

Сериал, являющийся продолжением фильмов Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" (1982) и Дэни Вильнева "Бегущий по лезвию 2049" (2017), расскажет о репликантке Олвен, находящейся на финише своей жизни. Однако более конкретные детали сюжета пока не разглашаются.

Главную роль в шоу сыграла Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Мемуары гейши", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Все везде и сразу", "Wicked: Чародейка"). Также в нем задействованы Хантер Шафер (сериал "Эйфория") и Том Берк ("Фуриоза", "Операция "Черный кейс").

Выход сериала запланирован на 2026 год, однако дата пока неизвестна.

Нуар Человек-паук

Spider-Noir (США, MGM+, супергеройское/нуарное)

Сериал расскажет об еще одной версии Человека-паука – немолодом частном детективе из альтернативного мира, основанного на Нью-Йорке 1930-х годов. Параллельно со спасением города, он борется с призраками своего прошлого.

Главную роль в шоу исполнил Николас Кейдж ("Дикие сердцем", "Покидая Лас-Вегас", "Невыносимая тяжесть огромного таланта", "Рэнфилд", "Лонглегс", "Серфер"). Между тем, образ его главного оппонента, босса нью-йоркской мафии, воплотил Брендан Глисон ("28 дней спустя", "Залечь на дно в Брюгге", "Ирландец", "Банши Инишерина", "Джокер: Безумие на двоих").

Известно, что премьера сериала состоится в 2026 году, но точная дата еще не разглашалась. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Что-то очень плохое произойдет

Something Very Bad Is Going to Happen (США, Netflix, хоррор/драма)

Этот сериал, среди продюсеров которого числятся создатели "Очень странных дел" братья Дафферы, расскажет о помолвленной паре – Рэйчел и Ники, которые должны пожениться через неделю. Однако, прежде чем они успевают связать себя узами брака, происходит что-то очень неприятное.

Главные роли в шоу достались Камиле Мороне (сериалы "Дейзи Джонс и Шестерка", "Ночной администратор") и Адаму Димарко (сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Белый лотос").

Сериал должны выпустить в 2026 году, но дата еще неизвестна.

***

Также предлагаем вам ознакомиться с подборкой лучших сериалов 2025 года по версии УНИАН.