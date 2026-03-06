У этих знаков Зодиака жизнь развернется на 180 градусов: когда ждать перемен

В списке есть представители знака Близнецы.

Гороскоп на месяц сулит, что для трех знаков Зодиака ситуация постепенно начнет улучшаться, и к концу марта 2026-го их жизнь станет гораздо спокойнее и понятнее, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

6 марта Венера перейдет в знак Овна, и это принесет долгожданную смену энергии. После периода погружения в чувства появится больше динамики, смелости и желания действовать.

10 марта Юпитер начнет двигаться прямо, что поможет увидеть новые перспективы и лучше понять, куда двигаться дальше. С этого момента многие почувствуют, что ситуация начинает постепенно выравниваться.

После новолуния 18 марта перемены станут еще заметнее. Появится шанс исправить то, что ранее не получилось реализовать во время влияния Сатурна в Рыбах. 20 марта Солнце войдет в знак Овна, и в тот же день Меркурий завершит ретроградный период. Это принесет прилив энергии, ясность мыслей и больше уверенности в будущем. А 30 марта Венера перейдет в Телец, открывая возможности для новых начинаний и помогая привнести в жизнь больше гармонии и любви.

Овен

Если в последнее время вы ощущали спад или усталость, ситуация начнет меняться, Овен. К концу марта жизнь станет значительно легче, особенно после того как Солнце войдет в ваш знак. Этот период напомнит вам, что именно вы управляете своей судьбой и способны задавать направление своему пути.

Ретроградный Меркурий в начале месяца мог создавать путаницу в делах и недоразумения в общении. Но когда планета развернется в прямое движение, многие препятствия исчезнут. Вам станет проще разобраться в собственных целях и планах, а уверенность в себе постепенно вернется.

Март станет временем, когда важно вновь соединиться со своей внутренней силой. Не стоит ограничивать себя сомнениями, но при этом полезно действовать обдуманно. Сезон Овна разжигает вашу энергию и напоминает о лидерских качествах. Лучше сосредоточиться на совместной работе и стратегических решениях, прислушиваясь к советам людей, чьё мнение вы уважаете.

Близнецы

20 марта Меркурий, ваш управитель, перейдет в прямое движение, и в тот же день Солнце войдет в Овен. Этот момент станет важной точкой разворота, после которой жизнь начнет заметно налаживаться. После напряженной атмосферы начала месяца вы почувствуете, будто просыпаетесь и снова видите ясную дорогу вперед.

Ретроградный Меркурий мог принести сложности и замедлить многие процессы, однако теперь ситуация изменится. Появится больше ясности, а вместе с ней – и уверенность в собственных решениях.

Сильная энергия Солнца поможет вам сосредоточиться на работе и добиться лучших результатов. Вы почувствуете прилив интеллектуальной активности, а задачи, которые раньше казались слишком сложными, станут гораздо более выполнимыми.

Постепенно расширится и ваш круг общения. Люди, которые ценят вас и поддерживают, окажутся рядом, помогая укрепить уверенность в себе. Венера в Овне особенно благоприятна для творческих людей и тех, кто работает над проектами. После завершения ретроградного периода Меркурия многие идеи начнут приносить реальные результаты.

Стрелец

Энергия Рыб в начале месяца могла немного замедлить вас и заставить сомневаться в своих возможностях. Затмение также могло вызвать чувство неуверенности, а ретроградный Меркурий – привести к недопониманиям. Однако ближе к концу марта ситуация заметно улучшится.

Ключевые перемены начнутся 20 марта, когда Солнце войдет в Овен и Меркурий снова станет прямым. С этого момента вы почувствуете возвращение уверенности и внутренней силы. Многие недоразумения постепенно разрешатся, а разговоры станут более конструктивными.

Новолуние 18 марта может стать символом нового этапа, особенно если вы сосредоточитесь на профессиональных целях. Это хороший момент, чтобы переосмыслить планы и наметить дальнейшие шаги.

К концу месяца окружающие начнут сильнее замечать ваши способности. Друзья и близкие могут обращаться к вам за советом и поддержкой. При этом важно помнить, что ваши слова будут иметь особую силу, поэтому стоит избегать импульсивных высказываний. Венера в Овне поможет раскрыть вашу искренность и доброжелательность, благодаря чему люди увидят в вас не только силу, но и душевную теплоту.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат "золотой билет" судьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: