УНИАН делится впечатлениями о новом фильме от Стивена Содерберга.

13 марта 2025 года в украинский прокат вышел шпионский триллер "Операция "Черный кейс" (Black Bag) от режиссера "Трилогии Оушена" Стивена Содерберга. Почему этот фильм с топ-звездами Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт является нетипичным для жанра, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

В начале фильма агент британской службы внешней разведки МИ6 Джордж Вудхаус, специализирующийся на расследованиях внутри офиса, получает от коллеги список потенциальных "кротов", один из которых якобы пытается продать на черном рынке секретное оружие "Северус". Есть в этом списке и имя Кэтрин Сент-Джин – жены и коллеги Джорджа, агента по ведению психологических операций.

Брак Джорджа и Кэтрин является нетипичным для шпионских историй, в которых агенты из-за особого характера своей работы обычно не могут построить счастливую личную жизнь. Зато Джордж и Кэтрин вместе уже много лет, некие легенды службы, которые, похоже, научились разделять личное и рабочее. Когда миссия является секретной, они употребляют словосочетание "Черный кейс", а это значит, что партнер должен прекратить расспрашивать о ней. В то же время Джордж и Кэтрин клянутся друг другу, что они готовы убить ради своей любви.

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И вот Джордж оказывается в ситуации, когда ему нужно сделать выбор – остаться верным стране или спасти любимую жену. Или же сделать и то, и другое одновременно.

А где-то там на заднем фоне выныривают россияне. Подозрительно похожий на Пригожина оппонент неназванного российского диктатора, планирует устроить масштабный теракт в России, чтобы спровоцировать беспорядки и захватить власть. Продавцы "Северуса" верят, что дав оружие террористам, они смогут сменить российскую власть и остановить неназванную войну. Другое дело, пойдет ли миру на пользу смена власти в России? Не будет ли это еще большее зло? Впрочем, эта сюжетная линия здесь не столь важна.

Актеры и персонажи

Собственно, в первую очередь фильм заманивает зрителей в кинотеатры главным актерским дуэтом – Майкл Фассбендер (франшиза "Люди Икс", "Бесславные ублюдки", "Стыд", "Прометей") и Кейт Бланшетт (трилогия "Властелин колец", "Кэрол", "Тор: Рагнарок", "Тар"). Поскольку в фильме акцент делается на разговоры и психологическую игру, а не на экшн, то именно актерское мастерство играет здесь решающую роль.

С другой стороны, зрители не могли не заметить определенное сходство с предыдущими сериальными ролями Фассбендера и Бланшетт, вышедшими на экраны всего несколько месяцев назад. Так, Фассбендер в сериале "Агентство" играл агента ЦРУ, чья блестящая карьера оказалась под угрозой из-за того, что он дал волю чувствам. Впрочем, все же если сериальный Брендан был более эмоциональным персонажем, то Джордж – холодный и находчивый, и перехитрить его на допросе почти нереально.

В то же время Кэтрин визуально очень напоминает героиню Бланшетт из недавнего сериала "Дисклеймер". Впрочем, опять же, это лишь визуальное впечатление – на самом деле персонажи совершенно разные.

В целом у фильма достаточно мощный актерский состав, ведь кроме главных звезд все остальные исполнители также прекрасно выполняют свою работу. В водоворот событий попадают четверо более молодых коллег Джорджа и Кэтрин: карьерист полковник Джеймс Стоукс (Реге-Жан Пейдж из "Бриджертонов"), вольнодумная доктор Зои Вон (Наоми Харрис из "28 дней спустя"), а также двое аналитиков – невротичная Клариса Дубоус (Мариса Абела, сыгравшая главную роль в фильме "Эми Уайнхауз: Back To Black") и легкомысленный Фредди Смоллс (Том Берк, ранее сыгравший партнера Ани Тейлор-Джой в "Фуриозе"). Их взаимодействие очень напоминает любой другой офис – они крутят служебные романы, изменяют друг другу, выбалтывают тайны на пьяную голову и подставляют коллег.

Еще одного важного персонажа играет Пирс Броснан (пятый Джеймс Бонд, "Мамма Миа! 2", "Черный Адам") – руководителя Джорджа и Кэтрин, который видит в них угрозу: женщина имеет все шансы занять его должность, а мужчина готов на все, чтобы ее защитить.

О режиссере

Снял фильм американский режиссер Стивен Содерберг, наиболее известный широкой аудитории по "Трилогии Оушена" – серии стильных фильмов-ограблений со звездным актерским составом. Впрочем, это далеко не единственное достойное кино, которое он снял за свою почти 40-летнюю карьеру. И вот за что его особенно хочется отметить, что он не боится экспериментировать с жанрами и сюжетами.

Первую славу ему принесла психологическая драма "Секс, ложь и видео" 1989 года о необычных отношениях несчастливых женщины и мужчины, за которую он получил "Золотую пальмовую ветвь" Канн. В дальнейшем, помимо серии фильмов о "друзьях Оушена", он снял экспериментальную комедию "Шизополис", фантастическую комедию "Плезантвиль", оскароносную социальную драму "Эрин Брокович", пророческий триллер "Зараза", комедийную драму о стриптизерах "Супер Майк", криминальную комедию "Удача Логана", сайфай-триллер "Кими" и многое другое.

Какие-то фильмы Содербергу удавались лучше, а какие-то хуже, но проходным назвать нельзя ни один из них. "Операцию "Черный кейс" можно скорее отнести к фильмам, которые ему удались.

Помог ему а этом один из самых успешных сценаристов всех времен Дэвид Кепп ("Парк Юрского периода", "Путь Карлито", "Миссия невыполнима", "Человек-паук", "Ангелы и демоны" и многие другие кинохиты). Вместе они работали и над двумя предыдущими фильмами Содерберга – "Кими" (2022) и "Присутствие" (2024).

Реакция на фильм

Несмотря на то, что фильм имеет очень хорошие отзывы от критиков, за первый уикенд в прокате он сумел собрать лишь около 12 миллионов долларов при бюджете в 50 миллионов. И это очень печально, ведь фильм является действительно хорошим и достойным внимания.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 71% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 85 из 100 баллов с отличием "Обязательное к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Наш вердикт

Этот фильм точно является нетипичным для шпионских триллеров. Здесь нет экшна, стрельбы или драк, а вместо этого герои ведут тонкую психологическую игру. Сам очередной заговор, который угрожает человечеству (или по крайней мере его части), здесь является скорее фоном для освещения личных жизней и отношений шпионов, которым, как оказывается, ничто человеческое не чуждо.

При этом, несмотря на отсутствие динамики, в фильме есть несколько очень удачных сцен – например, оба званых ужина в доме Джорджа и Кэтрин, на которые они пригласили коллег (конечно, не от желания устроить тимбилдинг, а ради дела).

"Черный кейс" имеет комфортный хронометраж в полтора часа, из-за чего довольно медленный по развитию фильм не кажется скучным. В то же время, он не является слишком сложным, а, соответственно, будет понятным массовому зрителю.

Ну и отдельное украшение фильма – замечательный актерский ансамбль, а также очень стильные образы и интерьеры.

Общая оценка – 8 из 10 баллов.

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Марина Григоренко