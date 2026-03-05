Почти треть зумеров согласны с тем, что жена должна подчиняться мужу, - исследование

Почти четверть мужчин поколения Z согласны с тем, что женщина не должна выглядеть слишком независимой или самодостаточной.

Почти треть мужчин поколения Z считает, что жена должна подчиняться мужу, а мужчина должен принимать важные решения. Об этом свидетельствует глобальное исследование, в котором приняли участие 23 тысячи человек из 29 стран, передает The Independent.

"Мужчины поколения Z (родившиеся между 1997 и 2012 годами) в два раза чаще, чем мужчины поколения бэби-бумеров (родившиеся между 1946 и 1964 годами), придерживаются традиционных взглядов на принятие решений в браке, при этом только 13% и 17% мужчин поколения бэби-бумеров соответственно соглашаются с этими утверждениями", - отмечается в материале.

Если сравнивать, то только 18% женщин поколения Z согласились, что жена всегда должна подчиняться мужу, и только 6% поколения бэби-бумеров придерживались такого мнения.

"Беспокоит то, что отношение к гендерному равенству не является более позитивным, особенно среди молодых мужчин. Многие мужчины поколения Z не только предъявляют ограничительные ожидания к женщинам, но и сами попадают в ловушку ограничительных гендерных норм. Мы должны обеспечить, чтобы все присоединились к движению за гендерное равенство, четко понимая, почему это выгодно для всего общества", - сказала глава Глобального института женского лидерства при Кингс Бизнес Скул Джулия Гиллард.

Опрос показал, что почти четверть мужчин поколения Z согласны с тем, что женщина не должна выглядеть слишком независимой или самодостаточной, по сравнению с только 15% женщин поколения Z.

"Несмотря на это, мужчины поколения Z также были группой, которая чаще всего верила, что женщины, имеющие успешную карьеру, более привлекательны для мужчин: 41% согласились с этим утверждением, по сравнению с 27% представителей поколения бэби-бумеров обоих полов", - добавили в издании.

В то же время 19-летний студент юридического факультета Королевского колледжа Лондона Кен Брейди не был "удивлен" результатами исследования и объяснил, что молодые мужчины взрослеют в онлайн-пространстве, где постоянно ведутся дискуссии о маскулинности.

"Онлайн-пространство, включая онлайн-сообщества, которые часто называют маносферой, может создавать эхокамеры, где повторяются и усиливаются очень традиционные представления о гендерных ролях. Если вы постоянно сталкиваетесь с этим, это может сформировать ваше представление о том, как должны строиться отношения или мужская гендерная роль", - отметил он.

Однако студент подчеркнул, что важно помнить, что онлайн-дискуссии и реальная жизнь могут значительно отличаться.

"По моему собственному опыту, мнения, которые распространяются в Интернете, часто являются самыми крайними, что может создавать впечатление, будто они гораздо более распространены, чем на самом деле в повседневной жизни", - добавил Брейди.

В свою очередь директор Глобального института женского лидерства в King’s Business School, профессор Хиджунг Чунг согласилась, что социальные медиа оказывают сильное влияние на молодых мужчин.

"Многие мужчины-инфлюенсеры, как в социальных медиа, так и в политике, включая даже тех, кто явно не является частью "маносферы", подчеркивают традиционные гендерные роли в том, что значит быть мужчиной. Причина, по которой мы видим, что молодые мужчины становятся более консервативными, может заключаться в видимости и влиянии этих инфлюенсеров в социальных медиа, а также в растущем внимании к дебатам о гендерных ролях. Я думаю, что они могут чувствовать необходимость придерживаться того, что они воспринимают как социальные нормы", - сказала она.

По словам Чунг, борьба за гендерное равенство - это объединение мужчин и женщин, чтобы бросить вызов обществу, бизнесу и правительствам, чтобы они предоставляли больше возможностей и защиты.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются общими, и их коллективное решение может принести пользу всем", - заверила профессор.

