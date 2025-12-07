Сериал вернется уже этой весной.

Amazon Prime Video представил первый трейлер пятого и последнего сезона сериала "Пацаны" и наконец объявил дату релиза.

Финальная глава сатирического супергеройского хита стартует 8 апреля 2026 года, когда на платформе выйдут сразу две серии. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю. В тизере уже показали экранное воссоединение звезд сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки и Дженсена Эклза. В описании к трейлеру указано, что 8 апреля на Prime произойдут большие события:

"Это мир Хоумлендера, который полностью подчиняется его непредсказуемым, эгоистичным прихотям. Хьюи, Молоко Матери и Френчи заключены в "лагере свободы". Энни пытается организовать сопротивление против превосходящей силы Супергероев. Кимико нигде нельзя найти. Но когда появляется Бутчер, готовый использовать вирус, который уничтожит всех супергероев, он запускает цепочку событий, которые навсегда изменят мир и всех его обитателей".

Напомним, сериал "Пацаны" создан по мотивам комиксов Гарта Энниса и Дарика Робертсона, его производством занимаются Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios и Kripke Enterprises.

Пятый сезон станет кульминацией расширенной вселенной "Пацанов", в которую также входят спин-оффы "Gen V", "Пацаны: Осатанелые" и будущий приквел "Vought Rising".

