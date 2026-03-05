Не кладите бананы рядом с этим - они испортятся быстрее

Бананы имеют очень короткий период идеальной спелости. Они быстро становятся мягкими и темнеют, поэтому легко пропустить момент, когда вкус и текстура наилучшие. Как говорится на сайте Марты Стюарт, переспелые плоды подходят для смузи и выпечки, но если хочется есть их свежими, важно знать, как замедлить созревание.
Почему бананы чернеют?
Главная причина – этилен. Это природный газ, который выделяют сами плоды. Он действует как гормон и запускает процесс созревания. Чем спелее банан, тем больше этилена он выделяет – и тем быстрее дозревают соседние плоды.
На скорость также влияют:
- степень спелости при покупке;
- температура хранения (в тепле бананы созревают быстрее);
- соседство с другими фруктами.
Яблоки, авокадо и помидоры тоже выделяют этилен, поэтому рядом с ними бананы портятся быстрее.
Как правильно хранить бананы, чтоб они не чернели - советы
Совет 1. Сначала – при комнатной температуре, потом – в холодильник.
Если вы купили зелёные бананы, оставьте их на столе, чтобы они дозрели. Когда плоды станут жёлтыми и достигнут нужной спелости, переложите их в холодильник. Кожура потемнеет из-за холода, но мякоть останется свежей ещё несколько дней.
Совет 2. Храните бананы отдельно от других фруктов.
Размещайте фрукты в разных мисках или на разных участках кухни. Это замедлит общее созревание и снизит риск порчи.
Совет 3. Разделите гроздь.
Отделите бананы друг от друга. Это немного уменьшит накопление этилена и поможет им созревать более равномерно.
Совет 4. Оберните плодоножки.
После разделения оберните верхушки бананов пищевой плёнкой или фольгой. Так выделение этилена замедлится, и срок хранения увеличится ещё на несколько дней.
Совет 5. Не храните спелые и зелёные бананы вместе.
Спелые бананы ускоряют созревание зелёных. Если вы покупаете их регулярно, держите новую партию отдельно.
