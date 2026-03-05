Не кладите бананы рядом с этим - они испортятся быстрее

Следуя этим простым правилам, можно продлить свежесть бананов на несколько дней и реже выбрасывать переспевшие плоды.

Бананы имеют очень короткий период идеальной спелости. Они быстро становятся мягкими и темнеют, поэтому легко пропустить момент, когда вкус и текстура наилучшие. Как говорится на сайте Марты Стюарт, переспелые плоды подходят для смузи и выпечки, но если хочется есть их свежими, важно знать, как замедлить созревание.

Почему бананы чернеют?

Главная причина – этилен. Это природный газ, который выделяют сами плоды. Он действует как гормон и запускает процесс созревания. Чем спелее банан, тем больше этилена он выделяет – и тем быстрее дозревают соседние плоды.

На скорость также влияют:

степень спелости при покупке;

температура хранения (в тепле бананы созревают быстрее);

соседство с другими фруктами.

Яблоки, авокадо и помидоры тоже выделяют этилен, поэтому рядом с ними бананы портятся быстрее.

Как правильно хранить бананы, чтоб они не чернели - советы

Совет 1. Сначала – при комнатной температуре, потом – в холодильник.

Если вы купили зелёные бананы, оставьте их на столе, чтобы они дозрели. Когда плоды станут жёлтыми и достигнут нужной спелости, переложите их в холодильник. Кожура потемнеет из-за холода, но мякоть останется свежей ещё несколько дней.

Совет 2. Храните бананы отдельно от других фруктов.

Размещайте фрукты в разных мисках или на разных участках кухни. Это замедлит общее созревание и снизит риск порчи.

Совет 3. Разделите гроздь.

Отделите бананы друг от друга. Это немного уменьшит накопление этилена и поможет им созревать более равномерно.

Совет 4. Оберните плодоножки.

После разделения оберните верхушки бананов пищевой плёнкой или фольгой. Так выделение этилена замедлится, и срок хранения увеличится ещё на несколько дней.

Совет 5. Не храните спелые и зелёные бананы вместе.

Спелые бананы ускоряют созревание зелёных. Если вы покупаете их регулярно, держите новую партию отдельно.

