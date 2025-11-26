Стала известна дата премьеры.

В сети появился первый тизер обновленного сериала "Клиника", который выходил с 2001 по 2010 год. На экраны вернется культовый актерский состав.

Как сообщает Variety, Зак Брафф возвращается к роли "Джей Ди" спустя 15 лет после окончания оригинальной медицинской драмы. Из анонса можно понять, что компанию Браффу снова составят Дональд Фейсон и Сара Чок.

В общем, 40-секундный ролик демонстрирует воссоединение Джона Дориана, Эллиот Рид и Кристофера Терка в клинике "Святое сердце". Давние коллеги снова будут работать вместе, но уже в совершенно другой атмосфере, ведь за это время медицина претерпела немалые изменения. Также зрители увидят на экране Роберта Маскио, Филла Льюиса, Джуди Рейес и Джон К. Макгинли.

Кроме любимых персонажей, появятся и новые. Их роли исполнят Ванесса Байер, Джоэл Ким Бустер, Ава Банн, Джейкоб Дадман, Дэвид Гридли, Лейла Мохаммади и Аманда Морроу.

Напомним, что сериал "Клиника" начал выходить на экраны еще в 2001 году и должен был завершиться на 8-м сезоне. Впрочем, фанаты таки увидели девятый спецсезон с 13 эпизодами сезона.

Премьера перезапуска сериала "Клиника" состоится 25 февраля на стриминге Hulu.

