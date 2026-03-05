Вышел первый тизер 'Фонарей' из обновленной вселенной DC от Джеймса Ганна

Премьера сериала запланирована на август 2026 года.

Стриминговый сервис HBO Max показал первый трейлер супергеройского детектива "Фонари" (Lanterns), который станет третьим сериалом в рамках обновленной вселенной DC от Джеймса Ганна.

В центре сюжета сериала – межгалактические миротворцы Зеленые Фонари, которые носят кольца, придающие им сверхспособности. Опытный Фонарь Хэл Джордан в компании нового рекрута Джона Стюарта расследует убийство в Небраске, что приводит их к раскрытию ужасных тайн.

Главные роли в шоу исполнили Кайл Чендлер ("Волк с Уолл-стрит", "Первый человек", "Годзилла против Конга", "Срыв") и Аарон Пьер ("Время", "Ребел Ридж", "Муфаса: Король Лев", сериал "Утреннее шоу").

Кроме того, образ Фонаря Гая Гарднера повторил Нейтан Филлион, который уже играл этого персонажа в прошлогоднем "Супермене".

Премьера сериала запланирована на август 2026 года, однако точная дата пока не объявлена.

Вселенная DC от Джеймса Ганна

Как сообщал УНИАН, в октябре 2022 года режиссер марвеловских "Стражей галактики" и дисишного "Отряда самоубийц: Миссия навылет" Джеймс Ганн официально возглавил DC Studios.

На данный момент под руководством Ганна уже были выпущены два сезона "Миротворца" и один сезон анимационного сериала "Монстры Коммандос".

Также в планах сериалы "Бустер Голд", "Воллер" и "Потерянный рай", но пока без деталей.

Кроме того, в рамках вселенной DC от Джеймса Ганна летом 2025 года вышел полнометражный фильм "Супермен" (он же сам выступил его режиссером).

Летом 2026 года должен выйти фильм "Супергерл" от Крейга Гиллепси ("Я, Тоня", "Круэлла"), а в октябре этого же года – "Глиноликий" от Джеймса Уоткинса ("Райское озеро", "Не говори со злом").

В планах у DC еще несколько полнометражных фильмов, в частности, о Супермене, Болотном существе, Бэтмене и Чудо-женщине.

