Жена Павлика рассказала о проблемах со здоровьем сына

По словам Екатерины, все начиналось с обычного насморка.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - рассказала о проблемах со здоровьем их сына.

По словам блогерши, 4-летнего Михаила на днях пришлось срочно показывать врачу, потому что он плохо себя чувствовал. После обследования медики диагностировали у мальчика двусторонний острый гнойный отит и выписали антибиотики.

"Двусторонний острый гнойный отит и первые антибиотики... Все началось с насморка, и вот какое осложнение получилось", – написала Екатерина в своем Instagram и показала фото из медицинского учреждения.

К слову, отит – это воспалительное заболевание, возникающее в разных частях уха. Теперь мальчику нужно пройти интенсивное лечение, чтобы быстрее выздороветь.

Напомним, ранее жена Павлика рассказала о покупке квартиры в столице для 4-летнего сына. Екатерина отметила, что в квартире нужно еще сделать ремонт, а уже потом они будут ее сдавать, пока Михаил еще маленький.

