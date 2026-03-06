'Он нашел свое место': Харчишин откровенно рассказал об успехах сына-военнослужащего в ВСУ

Певец также рассекретил, какое сейчас звание имеет парень.

Известный украинский певец и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о службе сына-военного.

Артист отметил, что Дмитрий с первых дней полномасштабной войны сразу захотел встать на защиту страны.

"Он понял, что пришло время, нужно защищать. Отец, то есть я, показал, как собирается ружье - все, вперед. Вечером он мне доложил, что у него оружие на руках", - отметил исполнитель в интервью РБК-Украина.

Харчишин добавил, что служба для сына была достаточно тяжелой. Особенно, когда он потерял своих побратимов. Однако Дмитрий не остановился и продолжал осваивать военное дело. Он занимался саперной деятельностью, проходит офицерские курсы и ездил на обучение за границу.

"Сейчас он служит четыре года, и он уже лейтенант. Это все он сам, то есть я ему не помогал. У меня такой принцип воспитания. Меня никто из родителей не воспитывал, не обучал. Так же я отношусь к своим детям. Он нашел свое место и не отказался", - добавил звездный отец.

К слову, у Валерия также есть еще два сына от второго брака с женой Юлией.

Напомним, ранее Маричка Падалко откровенно рассказала, как ее сын и муж изменились во время службы в ВСУ.

