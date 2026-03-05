Про дату 5 марта есть пара необычных украинских верований.

Дата 5 марта издавна считается очень удачной для фермеров, поэтому в праздник сегодня в Украине по народным верованиям полагается хорошо потрудиться в земле. Есть у даты и особенные церковные обычаи. А на планете проводится экологическая инициатива, которая призывает людей экономно расходовать ресурсы.

Какой сегодня праздник в Украине

Для украинцев 5 марта 2026 года будет обычным праздником. Сегодня праздник официально не отмечается, но вы можете присмотреться к всемирным событиям или народным обычаям - возможно среди них будет то, что вас заинтересует.

Какой сегодня праздник церковный

Священномученика Конона Мандонского, который был трудолюбивым фермером, чествуют последователи новоюлианского стиля. Его казнили за то, что тот не отрекся от веры в Бога. В старом календаре праздник 5 марта проводится в честь главы Киевской Руси Ярослава Мудрого, которого причислили к лику христианских святых.

Какой сегодня праздник в мире

В сегодняшнюю дату проводится Всемирный день энергоэффективности, цель которого - призвать людей задуматься об экономном потреблении природных ресурсов и снижении выбросов. Запасы нашей планеты не бесконечны, поэтому важно расходовать их с умом.

Остальные международные праздники сегодня - это День геодезии и геоинформации, День изобретения степлера, День информации о диссоциативном расстройстве личности, День сырных палочек.

Какой сегодня праздник в народе

Народные приметы позволяют предположить, какими будут весна и текущий год:

если снег до сих пор не начал таять, то еще долго пролежит;

идет дождь - к частому граду летом;

появилось много молодой зеленой травы - к хорошему урожаю на полях;

если небо ясное, то ожидается теплый март.

Сегодняшняя дата удачна для работы на огороде и в саду. Наши предки начинали сажать плодовые деревья и сеять рассаду овощей. Есть обычай для урожайного года - нужно провести уборку на участке, собрать старые ветки и опавшие листья, перекопать грядки. Это стоит сделать, даже если погода на улице еще морозная.

Некоторые обычаи дня обусловлены тем, какой сегодня церковный праздник. К примеру, верующие молятся святому Конану о хорошем урожае, крепких посевах и защите огорода от природных бедствий. Считается, что мученик охотнее поможет трудолюбивым хозяевам.

Что нельзя делать сегодня

Как уже говорилось ранее, очень важно хорошо потрудиться 5 марта, поэтому за лень и безделье дачники будут наказаны неурожаем. Есть несколько церковных запретов - не рекомендуется в праздник сегодня ругаться матом, употреблять спиртное и нарушать Великий пост.

