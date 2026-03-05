Главный герой 'Холостяка-13' показал своих родителей (фото)

Александр Терен решил порадовать родных людей своим визитом.

Ветеран российско-украинской войны и главный герой тринадцатого сезона реалити-шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько показал своих родителей.

На днях мужчина опубликовал в своем Instagram фотографию с родными людьми. По словам Александра, он решил поехать в Ровно и сделать сюрприз маме и папе.

"Взял и поехал посреди недели к родителям. Просто потому, что захотелось их увидеть. Посмотреть старые фотографии, разгадывать кроссворды и просто вспомнить семейные истории. Не ищите подходящего времени, потому что оно всегда есть", – подписал кадр с родителями Терен и добавил смайлик в виде сердечка.

Напомним, в декабре прошлого года Александр Терен рассказал о новых отношениях после проекта "Холостяк". Мужчина показался с избранницей и сказал о ней так:

"Моя спутница теперь в этой жизни, которая мне очень импонирует. Как человек, как женщина. С которой очень приятно проводить время, которая поддерживает меня во многих вещах. Надеюсь, что так и будет дальше. У меня новый этап в жизни, на самом деле, развитие немного новых отношений. Надеюсь, что он будет позитивным и не закончится".

