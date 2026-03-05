'Кутюр': обзор душевной драмы с Анджелиной Джоли о судьбах людей по ту сторону модной индустрии

УНИАН делится впечатлениями о фильме из программы Международного кинофестиваля в Торонто.

5 марта 2026 года в украинский прокат вышла французско-американская драма "Кутюр" (Couture) с оскароносной Анджелиной Джоли в главной роли. Почему стоит обратить внимание на этот фильм, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Главная героиня фильма – американская режиссер Максин Уолкер, которая приезжает в Париж на знаменитую Неделю моды, чтобы снять короткометражный фильм для одного из модных показов. Судя по всему, женщина не слишком знакома с миром моды, а на предложение работы согласилась исключительно потому, что ей нужны деньги.

Именно в этот момент Максин проходит процесс развода, а ее 15-летняя дочь, которая остается в Америке, звонит матери исключительно тогда, когда ей что-то нужно. Впрочем, настоящий удар судьбы героиня получает в первый день работы во французской столице – врач по телефону сообщает, что ей срочно нужна дополнительная консультация, и направляет ее к местному специалисту.

Эта ужасная новость, которая по факту становится вопросом жизни и смерти, полностью переворачивает жизнь Максин и заставляет ее пересмотреть свое отношение к работе, семье и тому, что может сделать ее счастливой.

Параллельно в фильме показываются и судьбы других героинь, чьи жизни разворачиваются на фоне большого модного события. 18-летняя Ада прибывает во Францию из Кении, куда ее семья бежала из охваченного войной Южного Судана. Кто-то из модельных скаутов увидел в девушке новое лицо модельного бизнеса, и теперь она должна определиться, готова ли она окунуться в жестокий мир моды ради гипотетических доходов, отказавшись при этом от учебы на фармацевта. Кстати, в какой-то момент судьба сводит ее с моделью Юлией родом из Запорожья, чьи близкие остаются в охваченной войной Украине – оказывается, некоторые кинематографисты до сих пор помнят, что война еще продолжается.

Тем временем Анжель работает визажистом, весь день бегая с огромным чемоданом косметики от одного заказчика к другому и собирая истории для своей первой книги о судьбах обычных людей по ту сторону модной индустрии.

К концу фильма каждая из них придет к выводу, что для них действительно важно – к слову, снимали его во время реальной парижской Недели моды, с аутентичными локациями и профессионалами индустрии.

Актеры и персонажи

Главную роль в фильме сыграла оскароносная Анджелина Джоли ("Прерванная жизнь", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Вечные", "Мария"). Для этой роли звездная актриса, которую сейчас не часто можно увидеть на экранах, в том числе из-за ее активной общественной деятельности в качестве посла ООН (она даже дважды приезжала с миссиями в Украину после начала полномасштабной войны России), даже подтянула французский язык.

В целом сейчас Джоли очень тщательно подходит к выбору ролей, в первую очередь обращая внимание на те, которые кажутся ей близкими. Например, в 2013 году актрисе пришлось пройти через операцию по удалению молочных желез, чтобы предупредить риск развития рака – в похожей ситуации оказалась и Максин. Сама Джоли считает важным говорить на эту тему, чтобы большее количество женщин могло выявить проблему на ранней стадии, когда ее еще можно вылечить.

Также в фильме сыграли Луи Гаррель ("Мечтатели", "Молодой Годар", франшиза "Три мушкетера"), Элла Рампф (сериалы "Фрейд", "Песочный человек"), Гаранс Марилье ("Сырое", "Титан"), Финнеган Олдфилд ("Корсет", "Альфа") и модель Аньер Аней.

О режиссере

Сняла ленту одна из самых влиятельных фигур современного французского авторского кино Алис Винокур, чьи работы отличаются тонкой психологической чувствительностью. На данный момент на ее счету такие фильмы, как "Августина", "Мэриленд" и "Проксима".

"Мне нравится мир, далекий от меня, – проецировать на него интимные истории. В случае с модой меня интересовало не то, что мы видим, а то, что скрыто за кулисами – процесс создания образов, труд, невидимая сторона репрезентации женственности. Я провела год за кулисами фэшн-шоу, знакомилась с визажистами, швеями, моделями за пределами подиума – из этого и родилась часть фильма. Меня поразила безумная гонка за временем: одна коллекция сменяет другую, сезон за сезоном. Эфемерность этого мира отражается в судьбе героини Анджелины Джоли, когда на пике зрелищной суеты ее жизнь неожиданно меняет направление", – рассказала Винокур о своем новом фильме.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Кутюр" состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто 2025 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 64% одобрения от критиков.

В то же время кинообозреватель Deadline Пит Хаммонд назвал игру Джоли одной из лучших в ее карьере, а сам фильм охарактеризовал как "увлекательное исследование человечности и уязвимости тех, кого мы можем видеть просто за выполнением их работы".

Наш вердикт

"Кутюр" вполне может претендовать на звание "темной лошадки" в кинотеатрах Украины на этой неделе, на фоне оскаровского фаворита "Гамнета" и распиаренной "Невесты!".

Эта лента – одновременно тяжелая и душевная, без лишнего гламура, роскоши и грязи показывает обратную сторону модного бизнеса через судьбы обычных людей, для которых это просто работа и вопрос выживания.

Джоли в этой роли прекрасна, сам фильм очень эстетичен, а эффектная сцена с финальным дефиле заслуживает отдельной похвалы.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов марта 2026 года.

