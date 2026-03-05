'Знала, что так будет': Саливанчук откровенно рассказала о жизни после развода с нардепом

Актриса анонсировала "что-то очень интересное".

Известная украинская актриса Анна Саливанчук сделала откровенное признание о своей жизни после развода с продюсером и народным депутатом Александром Божковым в 2023 году.

"Сейчас в моей жизни происходит реинкарнация! Я знала, что так будет, но не знала, что понадобится 2,5 года. Я живу сейчас самую интересную свою жизнь и благодарна Вселенной за это", - написала артистка в своем Instagram, опубликовав серию снимков из Одессы.

При этом актриса анонсировала "что-то очень интересное" и "скоро", поделившись тем, что ей больше всего помогло на пути к этой "реинкарнации".

"На этот раз Одесса была не такая, как всегда. Интересная работа, новые знакомства, долгое продолжительное партнерство. Ждите скоро что-то очень интересное, а пока пишу то, что мне помогло к этому прийти… Все происходит в нужный момент и в нужном месте. Выдохни. Счастья в жизни столько, сколько ты сможешь его заметить. Все испытывают страх именно в тот момент, когда могут изменить свою судьбу. И это нормально. Если твое тело отвергает людей, места или вещи, которые раньше нравились, уважай это. Ты живешь в процессе детоксикации", - написала Саливанчук.

В конце актриса обратилась к своим подписчикам с призывом:

"Замечали, что после расставания всегда плакали меньше, чем во время отношений… Нет идеальной жизни, но есть идеальные моменты. Берегите людей, с которыми вы свободны в эмоциях, желаниях и своих чувствах".

Напомним, Анна Саливанчук и Александр Божков официально расторгли брак 18 мая 2023 года, однако публично об этом стало известно только 1 марта 2024 года. У пары двое общих сыновей.

