'Называли сказочником': ведущий шоу 'Холостяк' показал, как выглядел в детстве (фото)

Шоумен рассказал, какие детские мечты ему удалось осуществить.

Украинский шоумен, бессменный ведущий популярного шоу "Холостяк" Григорий Решетник откровенно рассказал, о чем мечтал в детстве, и показал редкое фото из личного архива.

В своем Instagram в stories он ответил на вопросы подписчиков, среди которых был о его детских мечтах и какие из них удалось осуществить.

"Мое детство было скромным в материальном плане, но счастливым: я вырос в любящей семье, меня всегда поддерживали родители и верили в меня. Но я всегда мечтал, много мечтал, - признался Решетник. - Часто мои откровения по поводу собственных мечтаний вызывали скептические улыбки знакомых. Они называли меня сказочником и не верили, что можно добиться абсолютно всего, если искренне этого хочешь и много работаешь над собой".

При этом шоумен перечислил, какие же мечты осуществились:

"Мечтал, что буду ездить на мерседесе (потому что в моем детстве только избранные ребята передвигались на таких авто). Мечтал, что буду иметь красивую и умную жену и много детей. Мечтал о собственном большом доме. Мечтал, что буду работать на телевидении и стану популярным. мечтал, что буду иметь возможность помогать родителям, родным и людям, нуждающимся в моей помощи. Мечтал, что буду много путешествовать и буду иметь классных друзей".

