Елена Тополя заговорила о своем состоянии после развода: 'Было очень тяжело'

Артисты объявили о завершении отношений в конце 2025 года.

Украинская певица Елена Тополя, которая в начале декабря прошлого года объявила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после 12 лет брака, рассказала о своем эмоциональном состоянии.

Артистка призналась, что тяжело переживала расставание. Однако со временем она нашла силы двигаться дальше.

"Это было очень тяжело, потому что развод – чрезвычайно стрессовый этап. Когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела. Освобождение пришло в момент, когда я поняла, что могу дышать. Что могу быть грустной, злой, растерянной – и это нормально. Спокойствие пришло только сейчас, когда я начала еще больше опираться на себя", – подчеркнула Елена в интервью для Viva!.

Видео дня

Исполнительница добавила, что также изменила свое отношение к любви и отношениям. На эту тему она высказалась так:

"Я больше не верю в одну большую любовь на всю жизнь. Я верю в любовь, которая может быть очень настоящей – и все равно закончиться. Верю, что любовь – это не только чувство, но и ежедневное решение. И что иногда самое честное решение – отпустить. Можно ошибаться, любить неудачно, расставаться – и все равно оставаться достойным человеком".

К слову, Елена и Тарас воспитывают троих общих детей: 12-летнего сына Романа, 10-летнего Марка и дочь Марию, которой 5 лет. После развода, по словам артистов, они продолжают общение.

Напомним, ранее Елена Тополя раскрыла реакцию родителей на развод с солистом группы "Антитела".

Вас также могут заинтересовать новости: