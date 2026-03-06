Как вырастить клубнику из семян: инструкция для садоводов

Семена могут прорастать до 45 дней, поэтому их нужно высаживать заблаговременно.

Клубнику легко вырастить из семян. И хотя первого урожая придется подождать до второго года, растения будут давать ежегодный урожай до пяти лет.

Как говорится на сайте Southern Living, первый шаг к выращиванию клубники из семян – это выбор правильного сорта. Вот некоторые из популярных разновидностей.

Альпийская клубника. Это меньшая клубника, чем можно найти на рынках, но она имеет сладкий, нежный вкус.

Ремонтантная клубника. Такая клубника обычно дает два урожая: один в конце весны, а другой в конце лета.

Клубника, цветущая в июне: если вы ищете растение клубники, которое быстро покроет ваш сад, обратите внимание на клубнику, цветущую в июне. Эти растения образуют побеги и быстро размножаются. Как следует из названия, в июне вы получите большой урожай.

Клубника нейтрального дня: это большая категория, которая включает популярные сорта, такие как Albion и Seascape. При температуре от 10 до 30 градусов по Цельсию такая клубника будет давать урожай.

Однако семена клубники не соревнуются в прорастании. Первые крошечные зеленые листочки могут появиться только через 45 дней. Это означает, что большинство садоводов начинают выращивать ее в помещении в лотках для семян задолго до весеннего сезона.

Используйте смесь для рассады и лишь слегка присыпьте семена почвой. С помощью мелкого распыления поддерживайте влажность почвы. Нужно регулярно следить, чтобы убедиться, что она не пересыхает, особенно потому, что лотки с семенами потребуют значительного света и тепла для роста.

Уход за рассадой клубники

Как только рассада клубники начнет расти, убедитесь, что она продолжает получать много света, будь то восемь часов яркого непрямого солнечного света или восемь часов лампы для выращивания ежедневно. Она по-прежнему будет нуждаться в значительном количестве воды в течение ранних фаз роста.

По мере роста растений следите за тем, чтобы они достигли нескольких пар листьев. Именно тогда они будут готовы к пересадке на открытое воздушное место (при условии, что угроза заморозков миновала!).

Пересадка рассады в сад

Рассаду нужно закалить, прежде чем высаживать в саду. Выносите лотки с рассадой на улицу на несколько часов в день, в идеале размещая их в месте, защищенном от ветра и ярких прямых солнечных лучей. Пусть они привыкнут к непогоде. Через одну-две недели они будут готовы к росту на открытом воздухе.

Нужно выбрать для клубники место с полным солнцем, в идеале восемь часов прямых солнечных лучей ежедневно. Избегайте мест вблизи высоких деревьев или зданий на южной стороне, поскольку они могут блокировать солнечный свет, особенно зимой.

Высокие грядки являются одной из лучших сред для выращивания клубники. Они должны быть глубиной не менее 15-20 см, чтобы почва оставалась более сухой и облегчить уход за растениями. Грядка размером 90 на 4,5 метра может вместить около 30 растений клубники. Однако вы также можете посадить их в горшки объемом от 45 до 50 литров для подобной среды или просто посадить их на своих грядках.

Уход за растениями клубники

Клубнике нужно постоянное увлажнение. Каждый раз, когда верхний слой почвы становится сухим, нужно снова полить клубнику.

В идеале, клубника должна иметь слабокислую почву, поэтому сбалансированное удобрение – лучший вариант для стимулирования плодоношения и здоровых растений.

Клубника также даст лучшие плоды, когда будет иметь достаточно места для роста и цветения. Для этого располагайте растения клубники в шахматном порядке, а не прямыми рядами. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и предотвратит перенаселение.

Чем подкармливать клубнику для крупных ягод

Напомним, что одним из органических способов подкормить клубнику является зола. Стакан золы добавляют в ведро с водой для получения раствора для полива. Также можно рассыпать золу вокруг кустов. Золу для подкормки выбирают из-за высокого содержания калия, фосфора и целого комплекса микроэлементов.

