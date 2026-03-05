Что посеять в марте: 6 цветов, которые украсят сад до самой осени

Март – идеальное время для посева цветов, которые будут радовать ярким цветением всё лето и осень. Эти 7 неприхотливых растений легко вырастить из семян, а результат превзойдёт ожидания.

С приходом марта дни становятся длиннее, теплее, и мысли всё чаще о лете. Посев цветов из семян – дешевый и простой способ наполнить сад красивыми растениями. Если подобрать культуры с разными сроками цветения, клумбы будут декоративными с весны до осени.

Издание homesandgardens назвало 6 лучших цветов для посева в марте.

Цинния

Яркие циннии цветут до первых заморозков и отлично подходят для срезки. Их можно сеять сразу в грунт в солнечном месте или выращивать через рассаду. После всходов растения прореживают, так как кусты вырастают пышными.

Душистый горошек

Ароматный фаворит сада и прекрасный цветок для букетов. В марте его лучше сеять в помещении, так как семена могут долго прорастать. Прищипывание верхушки помогает сформировать крепкие побеги.

Нигелла (чернушка)

Идеальна для заполнения пустот в цветниках. Семена можно просто рассыпать по поверхности почвы и слегка присыпать. Растение хорошо размножается самосевом и предпочитает прохладу.

Настурция

Быстро растёт и подходит для заполнения клумб. Сеют в открытый грунт после заморозков. Цветёт с лета до осени, привлекает опылителей, а её цветы съедобны.

Левкой (маттиола)

Ароматные цветы с колосовидными соцветиями. В марте семена высевают в помещении. Зацветут растения следующим летом, зато порадуют насыщенным запахом и нежными оттенками.

Кореопсис

Долгоцветущее растение с жёлтыми, красными или оранжевыми "ромашками". Можно сеять прямо в грунт или через рассаду. Цветёт с начала лета до осени и хорошо подходит для природных садов.

