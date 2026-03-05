Что посеять в марте: 6 цветов, которые украсят сад до самой осени

С приходом марта дни становятся длиннее, теплее, и мысли всё чаще о лете. Посев цветов из семян – дешевый и простой способ наполнить сад красивыми растениями. Если подобрать культуры с разными сроками цветения, клумбы будут декоративными с весны до осени.
Издание homesandgardens назвало 6 лучших цветов для посева в марте.
Цинния
Яркие циннии цветут до первых заморозков и отлично подходят для срезки. Их можно сеять сразу в грунт в солнечном месте или выращивать через рассаду. После всходов растения прореживают, так как кусты вырастают пышными.
Душистый горошек
Ароматный фаворит сада и прекрасный цветок для букетов. В марте его лучше сеять в помещении, так как семена могут долго прорастать. Прищипывание верхушки помогает сформировать крепкие побеги.
Нигелла (чернушка)
Идеальна для заполнения пустот в цветниках. Семена можно просто рассыпать по поверхности почвы и слегка присыпать. Растение хорошо размножается самосевом и предпочитает прохладу.
Настурция
Быстро растёт и подходит для заполнения клумб. Сеют в открытый грунт после заморозков. Цветёт с лета до осени, привлекает опылителей, а её цветы съедобны.
Левкой (маттиола)
Ароматные цветы с колосовидными соцветиями. В марте семена высевают в помещении. Зацветут растения следующим летом, зато порадуют насыщенным запахом и нежными оттенками.
Кореопсис
Долгоцветущее растение с жёлтыми, красными или оранжевыми "ромашками". Можно сеять прямо в грунт или через рассаду. Цветёт с начала лета до осени и хорошо подходит для природных садов.
