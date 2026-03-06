'Я его чуть не убила': Могилевская вспомнила, как Кондратюк не оценил Тину Кароль

Певица рассказала забавную историю.

Известная певица и продюсер Наталья Могилевская неожиданно вспомнила, как в украинском шоу-бизнесе появилась Тина Кароль.

"Я помню, как появилась Тина", - заявила исполнительница в первом выпуске сезона шоу "єПитання на Новому" в разговоре с ведущей Лесей Никитюк и в пристуствии самой Кароль.

По словам Могилевской, Тина сначала пыталась прийти на "Шанс", и продюсер Игорь Кондратюк ее трижды не пропустил через "Караоке на Майдане".

"Я его чуть не убила, когда увидела ее на этом… и мне кто-то говорит: "Так это девочка трижды на "Караоке на Майдане" пыталась". Я думала, что я просто его (Кондратюка – УНИАН) перегрызу. Я говорю: "Ты что? Как ты мог не увидеть такую ​​девочку?" - вспомнила Могилевская.

Также певица поделилась, что через нее прошла целая эпоха.

"Я помню все. На моих глазах… я застала… Сейчас снова буду плакать. Просто. Я жила в семье Рыбчинского. Это - гений. Я знаю Нину Матвиенко очень близко, и мой дед был преподавателем украинского языка для Рыбчинского, для Нины", - поделилась Могилевская.

Напомним, на днях Могилевская эмоционально высказалась о Тине Кароль.

