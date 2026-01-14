Вышел первый трейлер 3 сезона сериала 'Эйфория' (видео)

Премьера состоится 12 апреля на HBO.

Первый трейлер третьего сезона сериала HBO "Эйфория" намекает на непростую жизнь героев после окончания школы. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Зендая, Сидни Суини, Хантер Шафер и Джейкоб Элорди - среди тех, кто возвращается в эпизодах, над которыми работали четыре года. Действие нового сезона разворачивается спустя пять лет после последнего появления персонажей.

Трейлер показывает, как Ру (Зендая) оказывается втянутой в проблемы с наркоторговцами, включая вернувшуюся Марту Келли, Кэсси (Суини) становится вебкам-моделью, будучи замужем за Нейтом (Элорди), а Джулс (Шафер) становится содержанкой. Официальное описание сюжета гласит:

"Группа друзей детства борется с добродетелью веры, возможностью искупления и проблемой зла".

Среди других вернувшихся актеров - Алекса Деми, Хлоя Черри, Мод Апатов и двукратный номинант на премию "Оскар" Колман Доминго.

"У нас будет потрясающе красивый, эпический сезон, который, как мне кажется, ломает стереотипы телевидения. Думаю, он станет больше похож на кино, чем на телевидение", - сказал Колман.

Инетересно, что в этом сезоне к актерскому составу присоединятся Шэрон Стоун, Розалия, Наташа Лионн, Даниэль Дедвайлер и Маршон Линч. Также к команде присоединится обладатель премии "Оскар" Ханс Циммер в качестве композитора.

Создатель сериала, Сэм Левинсон, назвал его "нашим лучшим сезоном на сегодняшний день":

"Мы все сошлись во мнении, что не можем вернуться в старшую школу - хотя во многих сериалах были 30-летние школьники, у нас это не так. Пять лет показались естественным переходом, потому что, если бы они поступили в колледж, к тому времени они бы уже закончили его".

Суини назвала этот сезон "еще более безумным", чем предыдущие. Премьера "Эйфории" состоится 12 апреля.

