Известная украинская певица с сыном никак не может вылететь из Дубая

Исполнительница заявила, что вылет постоянно переносится.

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Середа), которая вместе с сыном застряла в Дубае, сообщила о переносе своих концертов.

"Знаю, что вы волнуетесь, ситуация следующая: мы еще до сих пор тут, с дня на день ждем вылет, каждый день он переносится, постоянно переносится… Мы уже ищем разные варианты", - сообщила исполнительница на видео, которое опубликовала в Instagram в stories.

При этом она выразила надежду, что очень скоро вернется домой, и извинилась за вынужденный перенос концертов:

Видео дня

"Это не наша вина, мы никак не можем на это повлиять".

Напомним, как писал УНИАН, украинская певица MamaRika сообщила, что вместе с сыном застряла в обстреливаемом Дубае.

"Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они догнали нас и здесь. Дома, при всей ситуации, чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО. А здесь мы в чужой стране и не понимаем, чего ожидать, когда над головой постоянно летает", - отметила она.

Вас также могут заинтересовать новости: