Лидер группы 'Без Обмежень' впервые за долгое время показал 8-летнего сына

Артист также поздравил мальчика с праздником.

Известный украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец публично обратился к своему сыну Лукьяну.

Сегодня, 5 марта, мальчик празднует свой день рождения. Ему исполнилось восемь лет. По случаю праздника звездный отец поздравил именинника в своем Instagram.

"Сегодня пацанчику восемь лет!" – написал Танчинец и опубликовал редкие фото сына.

К слову, у Сергея есть двое детей от отношений с первой женой Анной: дочь Анастасия и сын Лукьян. Пара прожила в браке 15 лет, но в 2023 году неожиданно объявила о разводе. Причину своего решения экс-супруги решили не раскрывать. А в этом году стало известно о тайной свадьбе артиста с новой избранницей - пиарщицей Юлианой Корецкой, с которой они много лет работают. Когда именно влюбленные поженились - пока остается тайной.

Напомним, ранее известный украинский певец Сергей Танчинец показал своего отца и публично обратился к нему.

