Бритни Спирс поймали пьяной за рулем и арестовали: первые подробности

Инцидент произошел вечером 4 марта.

Американская поп-певица, танцовщица и актриса, одна из самых известных звезд начала 2000-х годов Бритни Спирс угодила в полицейский участок. Исполнительницу задержали за вождение в нетрезвом виде.

Как пишет Variety, инцидент произошел вечером 4 марта в округе Вентура, штат Калифорния.

Сообщается, что певицу заковали в наручники сотрудники Калифорнийского дорожного патруля около 21:30, а ранним утром 5 марта, примерно в 03:00, ее официально оформили в полицейском участке.

Согласно данным об аресте, позже Бритни освободили. Судебное заседание назначили на 4 мая.

Новость дополняется…