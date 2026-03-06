С новыми актерами: Netflix показал первый тизер 2 сезона 'Грызни'

Продолжение сериала станет доступно на Netflix с 16 апреля 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал первый тизер второго сезона хитового чернокомедийного сериала-антологии "Грызня" (Beef).

На этот раз в центре сюжета окажутся несколько пар из разных поколений, так или иначе связанных между собой. Так, генеральный менеджер престижного загородного клуба Джош Мартин и его жена Линдси явно переживают не лучшие времена в супружеской жизни.

На фоне этого развиваются отношения молодого амбициозного персонального тренера из этого же клуба Остина Дэвиса и его невесты Эшли Миллер.

Еще одна важная сюжетная арка – отношения между миллиардершей и главой клуба Парк и ее личным врачом и одновременно вторым мужем доктором Кимом.

Главные роли во втором сезоне "Грызни" сыграли Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", "Холодный расчет", "Франкенштейн", франшиза "Звездные войны", сериал "Лунный рыцарь"), Кэри Маллиган ("Драйв", "Стыд", "Великий Гэтсби", "Девушка, подающая надежды", "Солтберн"), Чарльз Мелтон ("Май, декабрь", "Боевые действия", сериал "Ривердейл"), Кейли Спейни ("Присцилла", "Восстание штатов", "Чужой: Ромул", "Достать ножи: Проснись, мертвец"), Юн Юджан ("Служанка", "Минари", сериал "Патинко") и Сон Кан Хо ("Сочувствие господину Мести", "Сквозь снег", "Паразиты").

Над продолжением сериала также работал его создатель Ли Сон Цзинь.

Второй сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они станут доступны одновременно на Netflix с 16 апреля 2026 года.

"Грызня" – о чем рассказывал первый сезон сериала

Напомним, первый сезон "Грызни" вышел в апреле 2023 года. Тогда в центре сюжета оказались неудачник-подрядчик Дэнни Чо и успешная предпринимательница Эми Лау, чей незначительный конфликт на дороге перерос в настоящую войну не на жизнь, а на смерть.

Главные роли в первом сезоне сыграли Стивен Йон ("Ноу", "Микки-17", "Срыв", сериал "Ходячие мертвецы") и Али Вон ("Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн").

Первый сезон сериала получил высокие оценки от критиков и зрителей, а также ряд престижных наград и номинаций. В частности, ему достались три "Золотых глобуса" – как лучшему сериалу-антологии, а также главным актрисе и актеру.

Осенью 2023 года стало известно, что сериал будет иметь продолжение, но уже с новыми главными героями и новыми историями безумной вражды.

