Известная украинская актриса честно рассказала о заработках во время войны

Украинская актриса Любава Грешнова, которая известна по сериалам "Трикутник долі", "Тінь минулого" и многими другими киноработами, рассказала о своем доходе во время войны.

Не секрет, что сейчас звезда активно играет как в театре, так и в кино. Поэтому у нее есть несколько источников дохода.

"Кино и театр - это совершенно разные миры. Максимально разные, где разница есть буквально во всем: энергия, процесс, темп, контакт со зрителем. Но при этом я не представляю одно без другого и одинаково люблю и кино, и театр. Это просто две разные вселенные, и каждая из них по-своему прекрасна", - подчеркнула Любава в интервью для РБК-Украина.

Но больше всего, по словам актрисы, ей приносит доход реклама в соцсетях.

"Честно скажу, самый большой доход сегодня приносит Instagram и рекламные контракты с крупными брендами. И мне кажется, что так не должно быть. Но с учетом войны и нынешних обстоятельств, думаю, что сейчас у меня, как и у большинства актеров, ситуация именно такая", - призналась Грешнова, но не назвала конкретной суммы ежемесячного заработка.

