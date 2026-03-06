6 марта принято поминать усопших близких и принимать водные процедуры.

Шестой день марта для украинцев является поводом почтить близких, поскольку с давних времен праздник сегодня в Украине посвящался чествованию умерших. Христиане вспоминают великую святую, приравненную к апостолам, а на планете проводится акция, призывающая всех отключить на день гаджеты.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране сегодняшняя дата будет обыкновенной пятницей, ведь никакой праздник 6 марта не наступает. Однако в это число украинцы отмечают несколько важных исторических годовщин, о которых мы расскажем ниже.

Какие сегодня памятные даты

В истории нашего государства 6 марта происходили некоторые значимые события. К примеру, в 1918 году территория УНР была поделена на 32 земли. В 1939 году был открыт памятник Тарасу Шевченко в Киеве напротив корпуса Киевского университета. В 1991 году был основан Украинский олимпийский комитет, а 1992 году прошел первый при независимости чемпионат по футболу.

Кроме того, в 2022 году по указу Владимира Зеленского некоторые населенные пункты получили звание города-героя Украины: Чернигов, Херсон, Гостомель, Волноваха, Мариуполь, Харьков.

Какой сегодня праздник церковный

6 марта по новому стилю празднуется Обретение Креста Господнего - великой святыни, найденной константинопольской царицей Еленой. За свои усилия в восстановлении христианства на территории Римской империи правительницу приравняли к апостолам.

В старом календаре тоже есть повод для празднования - в нем сегодня праздник святых Евстафия Антиохийского и Тимофея Олимпийского, а также Козельщанской богородичной иконы.

Какой сегодня праздник в мире

В первую мартовскую пятницу на планете проводится Всемирный день без гаджетов. Современный человек настолько привык к электронике, что не проводит без нее ни дня. Сегодняшняя акция призывает всех на одни сутки отключить смартфоны и телевизоры, и сосредоточиться на реальной жизни.

Есть еще такие международные праздники сегодня - День информации про глаукому, День всеобщей молитвы, День благодарности сотрудникам, День европейских праведников, День без домашних заданий.

Какой сегодня праздник народный

Наши предки ожидали 6 марта первого серьезного потепления. Вот какие про сегодняшний день есть приметы:

если дует приятный теплый ветер, то весна ожидается теплой;

из березы течет много сока - к оттепели;

на небе появились высокие белоснежные облака - к хорошей погоде;

если уже прилетели лебеди и гуси, то морозов больше не будет.

Очень хорошей приметой 6 марта считается увидеть аиста или журавля - такой человек будет счастливым в этом году. Также для крепкого здоровья в это число стоит сходить в баню и хорошо попариться. Вообще любые водные процедуры будут полезны.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно провести его за молитвами святой Елене о мире, душевном покое, терпеливости, мудрости, мужестве. Также день подходит для поминания умерших близких и посещения кладбища. А чтобы родные на том свете были счастливы, проводится один обряд - после ужина для усопших оставляют миску с нетронутой едой.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом в праздник сегодня бездумное использование воды, вранье, скупость и жестокость. Неудачно пройдет рыбалка - улова совсем не будет. Также не стоит говорить плохие вещи об умерших, иначе навлечете на себя несчастье.

