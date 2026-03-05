Эти знаки Зодиака получат 'золотой билет' судьбы - впереди мощный поворот

Астрологические транзиты помогут обрести больше ясности.

Гороскоп на март 2026 сулит перемены, обновление и внутренний подъем для некоторых знаков Зодиака. Для них этот период станет особенно значимым: астрологические транзиты помогут им обрести больше ясности, облегчения и понимания своего пути, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

С приближением весеннего равноденствия 20 марта 2026 года Овны начинают чувствовать заметный прилив энергии и вдохновения. В этот день Солнце входит в их знак, открывая новый астрологический цикл и символически возвращая им чувство силы и уверенности. Кроме того, завершается ретроградное движение Меркурия, что приносит больше ясности в мыслях и планах.

Овны могут ощутить, что вновь готовы двигаться вперед, принимать решения и искать новые возможности. Несмотря на то, что влияние Сатурна в знаке продолжает требовать дисциплины и ответственности, а Нептун может временами вызывать сомнения, внутри постепенно возвращается ощущение контроля над собственной жизнью. Это помогает Овнам заново почувствовать свою смелость, страсть и стремление к действиям.

Рак

Для Раков важным моментом месяца становится завершение ретроградного движения Юпитера 11 марта в их знаке. Юпитер считается планетой удачи и расширения, поэтому его переход в прямое движение способен принести больше уверенности и оптимизма.

Ракам может стать легче доверять своим инстинктам и принимать решения, которые соответствуют их внутренним ценностям. Возрастает чувство ответственности за собственный путь, а вместе с ним – готовность проявлять инициативу. В этот период вы можете заметить, что люди чаще прислушиваются к вашему мнению и ищут вашей поддержки.

Ваша способность понимать эмоции других и создавать атмосферу доверия становится особенно заметной. Это может укрепить отношения с окружающими и помочь вам почувствовать себя важной частью сообщества.

Рыбы

В начале марта Рыбы могут ощущать желание освободиться от старых привычек, отношений или жизненных сценариев, которые больше не приносят пользы. Этот процесс может сопровождаться внутренними размышлениями и поиском новых ориентиров.

В течение месяца ретроградный Меркурий проходит через ваш знак, побуждая возвращаться к прошлым ситуациям, анализировать их и извлекать из них важные уроки. Этот период может принести неожиданные разговоры, вторые шансы или возможность закрыть незавершенные вопросы.

К концу месяца, когда влияние ретроградного Меркурия ослабеет и наступит весеннее равноденствие, вы сможете почувствовать больше ясности и уверенности. Постепенно появляется понимание того, в каком направлении стоит двигаться дальше. Это поможет принимать более осознанные решения и начать новый этап с более четким видением будущего.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут на седьмом небе от счастья уже очень скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: