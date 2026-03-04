Православный праздник сегодня носит народное название Конон Огородник.

5 марта по новому календарю церкви православные вспоминают священномученика Конона Мандонского. Рассказываем о народных обычаях, приметах и запретах, а также о том, какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

Праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю

5 марта православные чтят память священномученика Конона Мандонского (в староцерковном календаре день его памяти будет 18 марта).

Конон родился в начале III века в Назарете. Он вел тихую и скромную жизнь, вел собственное хозяйство, знали Конона как доброго и простодушного христианина из небольшого городка Мандон.

Во времена правления римского императора Деция Траяна христиане подверглись гонениям - схватили и Конона. Правда, его не спешили казнить: мужчина поставлял продукты к императорскому столу. Поэтому Конону предложили отказаться от веры. Но он был непреклонен, за что и погиб мученической смертью.

Кого из святых еще почитают сегодня:

мученика Конона Исаврийского;

мученика Онисия;

преподобного Марка;

преподобного Исихия;

мученицу Ираиду;

мученика Евлогия,

а также мученика Евлампия.

Какой православный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому календарю верующие 5 марта почитают благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня праздник по старому стилю и какие запреты соблюдали в этот день.

Что можно и что нельзя делать сегодня

Святого Конона считают покровителем всех, кто работает в саду и огороде. В день памяти святого верующие обращаются к нему с молитвами о хорошем урожае, защите сада и огорода от засухи, града, вредителей.

В народе день прозвали Конон Огородник. По старинной народной традиции в этот день следует начинать готовиться к посевному сезону: убрать участок, если позволяет погода, замочить семена овощей для посадки.

Существует в народе и особый обряд от трех бед - мошек, червей и засухи. Для этого на огороде нужно выкопать три лунки, прошептать над каждой по одной из проблем, а затем засыпать землей.

В православный праздник 5 марта, особенно во время Великого поста, не рекомендуется сквернословить, ругаться, сплетничать. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность и зависть, нельзя отказывать в помощи.

Главный запрет этого дня - нельзя лениться. Святой Конон был трудолюбивым, поэтому безделье может обернуться пустыми грядками. Работать на земле можно и нужно, но вот грабли и вилы лучше не брать в руки - иначе летом град побьет урожай.

Приметы 5 марта - что говорит погода этого дня

По приметам дня можно понять, чего ожидать от погоды летом и когда начинать полевые работы:

день солнечный сегодня - к теплому лету.

сухая погода стоит - летом града не будет;

грачи садятся на гнезда - через три недели можно выходить в поле;

трясогузки прилетели - весна будет ранней.

После Конона, согласно народным поверьям, еще будет 40 утренних морозов, поэтому начинать весенние работы нужно аккуратно, соблюдая приметы и обряды.

