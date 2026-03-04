5 марта по новому календарю церкви православные вспоминают священномученика Конона Мандонского. Рассказываем о народных обычаях, приметах и запретах, а также о том, какой сегодня праздник церковный по старому стилю.
- Праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю
- Какой православный праздник сегодня по старому стилю
- Что можно и что нельзя делать сегодня
- Приметы 5 марта - что говорит погода этого дня
Праздник сегодня церковный в Украине по новому стилю
5 марта православные чтят память священномученика Конона Мандонского (в староцерковном календаре день его памяти будет 18 марта).
Конон родился в начале III века в Назарете. Он вел тихую и скромную жизнь, вел собственное хозяйство, знали Конона как доброго и простодушного христианина из небольшого городка Мандон.
Во времена правления римского императора Деция Траяна христиане подверглись гонениям - схватили и Конона. Правда, его не спешили казнить: мужчина поставлял продукты к императорскому столу. Поэтому Конону предложили отказаться от веры. Но он был непреклонен, за что и погиб мученической смертью.
***
Кого из святых еще почитают сегодня:
- мученика Конона Исаврийского;
- мученика Онисия;
- преподобного Марка;
- преподобного Исихия;
- мученицу Ираиду;
- мученика Евлогия,
а также мученика Евлампия.
Какой православный праздник сегодня по старому стилю
По юлианскому календарю верующие 5 марта почитают благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня праздник по старому стилю и какие запреты соблюдали в этот день.
Что можно и что нельзя делать сегодня
Святого Конона считают покровителем всех, кто работает в саду и огороде. В день памяти святого верующие обращаются к нему с молитвами о хорошем урожае, защите сада и огорода от засухи, града, вредителей.
В народе день прозвали Конон Огородник. По старинной народной традиции в этот день следует начинать готовиться к посевному сезону: убрать участок, если позволяет погода, замочить семена овощей для посадки.
Существует в народе и особый обряд от трех бед - мошек, червей и засухи. Для этого на огороде нужно выкопать три лунки, прошептать над каждой по одной из проблем, а затем засыпать землей.
В православный праздник 5 марта, особенно во время Великого поста, не рекомендуется сквернословить, ругаться, сплетничать. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность и зависть, нельзя отказывать в помощи.
Главный запрет этого дня - нельзя лениться. Святой Конон был трудолюбивым, поэтому безделье может обернуться пустыми грядками. Работать на земле можно и нужно, но вот грабли и вилы лучше не брать в руки - иначе летом град побьет урожай.
Приметы 5 марта - что говорит погода этого дня
По приметам дня можно понять, чего ожидать от погоды летом и когда начинать полевые работы:
- день солнечный сегодня - к теплому лету.
- сухая погода стоит - летом града не будет;
- грачи садятся на гнезда - через три недели можно выходить в поле;
- трясогузки прилетели - весна будет ранней.
После Конона, согласно народным поверьям, еще будет 40 утренних морозов, поэтому начинать весенние работы нужно аккуратно, соблюдая приметы и обряды.