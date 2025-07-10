УНИАН делится впечатлениями о новом видении приключений Супермена.

10 июля 2025 года в украинский прокат официально вышел супергеройский экшн "Супермен" (Superman). Каким получился полнометражный старт обновленной киновселенной DC от Джеймса Ганна, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

На рубеже "нулевых" и "десятых" Marvel произвел настоящую революцию в супергеройском жанре, запустив целую киновселенную "Мстителей", в рамках которой мастерски были объединены самые любимые герои комиксов. Разумеется, главному конкуренту Marvel – DC эти лавры покоя не давали, поэтому там тоже решили развивать собственную расширенную киновселенную – с Суперменом, Бетменом, Флэшем, Акваменом и Чудо-женщиной. Впрочем, получилось у них не так хорошо, несмотря на все эксперименты и звездные актерские составы. К тому же, после выхода мегауспешного фильма "Мстители: Финал" в 2019 году, завершившего марвеловскую "Сагу бесконечности", в кинематографе начал наблюдаться общий спад интереса зрителей к супергероике. И теперь уже и сам Marvel столкнулся с целым рядом проблем – вплоть до нынешних "Громовержцев", большинство фильмов студии последних лет получали посредственные отзывы критиков (впрочем, и этот фильм не принес ожидаемых прибылей, вопреки хорошим отзывам).

Тем временем, в DC решили, что пришло время что-то менять. В 2021 году вышел супергеройский фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет", снимать который студия пригласила режиссера-бунтаря Джеймса Ганна, удачно воспользовавшись его обидой на Marvel. Режиссер отвечал за марвеловскую серию "Стражи галактики", однако едва не лишился режиссерского кресла в третьей части – ориентированная на семейные ценности студия "Дисней" сначала уволила его за неудачную шутку десятилетней давности в соцсетях, а затем пригласила снова. Впрочем, в этот период он уже успел выстроить трудовые отношения с DC – на фоне успеха нестандартного "Отряда самоубийц", с реками крови и кучей жестких шуток, студия предложила Ганну снять сериал "Миротворец" об одном из героев фильма. И этот проект также был одобрительно воспринят как критиками, так и зрителями.

Видео дня

На этом фоне, еще до выхода в прокат финальной части "Стражей галактики", осенью 2022 года стало известно, что Ганн, вместе со своим близким другом-кинопродюсером Питером Сафраном, возглавили DC Studios – руководство Warner Bros. поручило им внедрить 10-летний план развития киновселенной DC, чтобы она могла конкурировать с Marvel Studios от Walt Disney Co. За полгода был представлен список из десяти будущих проектов обновленной киновселенной DC – по пять фильмов и сериалов, которые получили общее название "Раздел первый: Боги и монстры". И именно "Супермен" выбрали первым полнометражным фильмом в рамках этой франшизы, выходу которого предшествовал лишь анимационный сериал "Монстры Коммандос", представленный в декабре 2024 года (также одобрительно воспринятый критиками).

Часть проектов в рамках обновленной киновселенной DC Ганн решил снимать самостоятельно, в частности, "Супермен", "Монстры Коммандос" и "Миротворец", а на остальные нашел других режиссеров. В частности, следующий фильм франшизы "Супердевушка: Женщина будущего", о кузине Супермена Каре Зор-Эл, будет снимать Крейг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Я, Тоня", "Круэлла", "Дурные деньги", сериал "Пэм и Томми").

О чем фильм

В новом фильме Ганн сразу переходит к делу – он избегает предыстории, как Кэл-Эл попал на Землю и как прошло его детство, а сразу показывает его жизнь в Метрополисе. Он уже какое-то время работает репортером в газете "Дейли Пленет", крутит роман с коллегой-журналисткой Лоис Лейн и защищает мир в образе Супермена, но еще однозначно не сформировался как личность. И пока человечество его обожает, завистливый гениальный изобретатель Лекс Лютор наносит герою удар. Втянув Супермена в политические игрища, Лютор впоследствии настраивает против него как американские власти, так и простых людей.

Оказавшись в худшем положении, чем когда-либо, Супермен должен не только придумать, как очистить свое имя и спасти кучу невинных людей, но и разобраться в себе – отыскать баланс между своим внеземным происхождением и земным воспитанием в семье обычных фермеров.

Актеры и персонажи

В рамках своей обновленной киновселенной DC Джеймс Ганн решил в основном нанять новых актеров на роли ключевых персонажей. Следовательно, во франшизе уже не нашлось места для Генри Кавилла, игравшего Супермена в расширенной вселенной DC с 2013 по 2022 годы. Свой выбор Ганн объяснил тем, что хотел показать Супермена в его молодые годы – как он стал тем любимым супергероем миллионов.

Летом 2023 года стало официально известно, что нового Супермена сыграет американский актер Дэвид Коренсвет – Джеймс Ганн позже рассказал, что ему приглянулась игра актера в хорроре "Перл" 2022 года (также его можно было увидеть в сериалах "Политик" и "Голливуд", а еще во второстепенной роли в "Смерчах"). Поскольку сам Коренсвет еще в 2019 году заявлял о желании сыграть Супермена, он получил приглашение на кастинг одним из первых.

В целом Коренсвет очень даже хорошо справился с ролью Супермена, добавив в его образ больше человечности и отзывчивости – это уже не "человек из стали", а "человек с большим сердцем".

Тем временем, роль его возлюбленной Лоис Лейн сыграла американская актриса Рэйчел Броснаген, наиболее известная по ролям в театре и сериалу "Удивительная миссис Мейзел".

Роль главного антагониста Лекса Лютора досталась Николасу Холту (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Меню", "Носферату") – и он был очень убедительным.

Кроме того, в ленте были представлены члены "Банды справедливости" – команды металюдей, которые иногда сотрудничают с Суперменом, однако их методы не всегда такие же гуманные. В частности, в банду вошли Гай Гарднер / Зеленый Фонарь, которого сыграл Нэйтан Филлион ("Отряд самоубийц: Миссия навылет" – но там он играл другого персонажа, сериалы "Касл", "Новобранец"), Кендра Сондерс / Орлица в исполнении Изабелы Мерсед ("Мадам паутина", "Чужой: Ромул", сериал "Последние из нас") и техногений Майкл Холт / Мистер Террифик, образ которого воплотил Эди Гатеги ("Сумерки", "Люди Икс: Первый класс"). Уже точно известно, что Филлион появится в сериале "Фонари" в рамках киновселенной DC, выход которого запланирован на 2026 год, а Мерсед пополнила актерский состав второго сезона "Миротворца", премьера которого состоится в конце августа 2025 года. Впрочем, и Гатеги имеет все шансы вернуться, поскольку его персонажу в "Супермене" была уделена весьма весомая роль.

Также в ленте впервые на себя примерил физический образ генерала Рика Флега Фрэнк Грилло ("Первый мститель: Зимний солдат", "Хороший, плохой, коп") – он уже озвучивал этого персонажа в сериале "Монстры Коммандос", а вскоре снова сыграет его в сериале "Миротворец". Там уже ему будет уделено больше экранного времени, чем в "Супермене" – в частности, он столкнется с Кевином Смитом / Миротворцем, который довольно несправедливо убил его сына Рика Флега-младшего в финале "Отряда самоубийц: Миссия навылет".

Еще из заметных персонажей в фильме – Инженер в исполнении Марии Габриэлы де Фарии (сериал "Академия смерти"), девушка Лекса Лютора, инстаблогерка Ив Тешмахер в исполнении Сары Сампайю ("Как жена"), журналист Джимми Олсен в исполнении Скайлера Джизондо ("Лакричная пицца", сериал "Праведные Джемстоуны") и супергерой Рекс Масон / Метаморфо в исполнении Энтони Керригена ("Смерть единорога", сериалы "Барри", "Готэм", "Скрежет металла").

Ну а яркая роль безумного восточноевропейского диктатора Василия Гуркоса досталась хорватско-датскому актеру Златко Буричу ("2012", "Треугольник грусти", "Одинокие волки").

Отдельные аплодисменты – для собачки Крипто.

Сцена после титров

"Супермен" имеет аж две сцены после титров, впрочем, они скорее имеют юмористический характер, чем делают какие-то намеки на будущие проекты в рамках обновленной вселенной DC. Поэтому если есть время и вдохновение (и вы не спешите вернуться домой до комендантского часа), вы вполне можете остаться в зале до конца. Впрочем, если вы вдруг будете очень спешить на последний поезд метро, вы ничего особого не потеряете, если не будете ждать до конца титров.

Реакция на фильм

Мировая премьера нового "Супермена" состоялась 7 июля 2025 года в Лос-Анджелесе. И хотя поначалу в сети просочились несколько смешанных и даже разгромных реакций, после ряда допремьерных показов ситуация несколько изменилась – теперь уже одобрительных отзывов гораздо больше.

Критики хвалили фильм за атмосферу добра, легкость и уважение к оригиналу, отмечали актерскую игру Дэвида Коренсвета и удачную интеграцию в сюжет пса Крипто, но отмечали, что фильм не является революционным для жанра и местами слишком сумбурный.

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 83% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 96% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Совершая героический подвиг по созданию динамичного нового мира, одновременно ставя большое сердце своего чемпиона в центр внимания, этот "Супермен" взлетает высоко, как Человек Завтрашнего Дня, живущий здесь и сейчас", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

Новый "Супермен" от Джеймса Ганна – это яркий и добрый фильм, возвращающийся к давно забытым в современном мире ценностям, и одновременно приправленный фирменным юмором Джеймса Ганна. Он однозначно не привносит ничего нового в супергеройский жанр, но его вполне легко и интересно смотреть. А еще он наконец-то логично объясняет зрителям некоторые аспекты из жизни Супермена, о которых они давно хотели узнать, но стеснялись спросить.

Фильм упрекают, что он местами перегружен слабо раскрытыми персонажами и несколько сумбурный. Но спишем это на то, что "Супермен" является фильмом-открытием обновленной вселенной DC, поэтому он в какой-то степени закладывает основы того, как эта франшиза будет развиваться дальше – такое себе вступление.

Ну и, конечно, у жителей Украины, которая четвертый год живет в условиях полномасштабной войны из-за сумасшедшего соседа, некоторые аспекты вызывают ехидные смешки. Ну кто так эвакуируется? Ну что это у вас за забор такой слабый на границе с агрессором? Сколько можно надеяться на то, что кто-то придет и спасет более слабого? А еще в сценарии Джеймса Ганна очень, кхм, интересное видение географии Восточной Европы...

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов июля 2025 года.

Марина Григоренко