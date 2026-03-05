Netflix показал тизер психологического триллера 'Неизбранные' со звездой 'Полового воспитания'

Точная дата релиза пока неизвестна.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер нового британского мини-сериала в жанре психологический триллер "Неизбранные" (Unchosen).

События сериала будут происходить в закрытой религиозной секте на задворках Лондона, в которой женщины должны слепо подчиняться мужчинам. Но вдруг местная молодая женщина, после загадочной встречи, решает бросить вызов системе, начиная собственное путешествие к эмансипации.

Главные роли в проекте исполнили Эйс Баттерфилд ("Мальчик в полосатой пижаме", "Хранитель времени", "Дом странных детей мисс Сапсан", сериал "Половое воспитание") и Молли Виндзор ("Она сказала", сериал "Война миров").

Также в шоу задействованы Фра Фи ("Отверженные", "Мятежная луна", сериал "Соколиный глаз"), Сиобхан Финнеран ("Проклятые", сериал "Аббатство Даунтон") и Кристофер Экклстон ("Угнать за 60 секунд", "28 дней спустя", "Джи Ай Джо: Атака Кобры", сериал "Доктор Кто").

Одним из режиссеров сериала выступил Джим Лоуч, имеющий большой опыт работы на британском телевидении. Среди прочего он работал над такими известными проектами, как "Улица коронации", "Плохие девочки", "Отель "Вавилон" и "Локерби".

Съемки сериала проходили в 2024 году, а его первоначальное название было "Из пыли" (Out of the Dust).

Как отмечают в Netflix, сериал должен выйти "в ближайшее время", однако точная дата релиза пока неизвестна.

