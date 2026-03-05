35-летняя Эмма Уотсон закрутила новый роман

Актрису увидели с избранником в аэропорту.

Известная британская актриса Эмма Уотсон закрутила новый роман.

Как пишет издание People, звезду "Гарри Поттера" увидели с новым избранником в одном из аэропортов. Влюбленные обнимались и целовались. Позже стало известно, что возлюбленный актрисы - это мексиканский предприниматель и миллиардер Гонсало Хевиа Байллерес.

По словам журналистов, мужчина является основателем и генеральным директором технологической компании, специализирующейся на искусственном интеллекте. Где познакомилась пара и как долго они вместе - пока неизвестно.

Что известно о личной жизни Эммы Уотсон

У Уотсон было несколько отношений, в частности, с регбистом Мэттом Дженни, актером Кордом Оверстритом и бизнесменом Лео Робинтоном. Более того, много лет назад Эмме даже приписывали роман с принцем Гарри. Однако сама актриса опровергала эти слухи. В прошлом году она была в отношениях с Кираном Брауном - аспирантом Оксфордского университета.

Напомним, ранее писательница Джоан Роулинг обвинила Эмму Уотсон в невежестве. Между ними снова возник конфликт из-за публичных заявлений актрисы.

