Бекхэмы публично обратились к старшему сыну на фоне недавнего скандала

Виктория и Дэвид подчеркнули, что очень любят своего первенца.

Известная звездная пара Дэвид и Виктория Бекхэмы публично обратилась к старшему сыну Бруклину после недавнего скандала.

Напомним, в начале года старший сын супругов - Бруклин Бекхэм - обвинил своих родителей в постоянной критике его жены Николы Пельтц. По его словам, они всегда контролировали его, говорили плохо о его избраннице в прессе и пытались разрушить их отношения. Позже начали поговаривать, что первенец знаменитостей не общается с ними, однако на днях Виктория и Дэвид опубликовали совместные кадры с Бруклином по случаю его дня рождения.

В подписи звездные родители поздравили именинника и подчеркнули, что очень любят его.

"С днем рождения, Бруклин! Мы очень любим тебя", - написала Виктория в своем Instagram и показала архивное семейное фото. На снимке певица и футболист позируют с маленьким сыном в бассейне.

Знаменитость также показала черно-белое фото с маленьким Бруклином на руках.

Напомним, ранее стало известно, что старший сын Бекхэмов планирует усыновить ребенка.

