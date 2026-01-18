'Игра престолов' возвращается уже завтра: все, что нужно знать о 'Рыцаре семи королевств'

Новый сериал уже продлили на второй сезон.

В воскресенье, 18 января, в Соединенных Штатах Америки состоится долгожданная премьера нового проекта во вселенной "Игры престолов" - сериала "Рыцарь семи королевств".

Сериал основан на цикле новелл Джорджа Р. Р. Мартина "Tales of Dunk and Egg" и рассказывает о путешествиях рыцаря-наемника сэра Дункана Высокого и его юного оруженосца по имени Эгг. События будут происходить за 89 лет до событий основного цикла эпопеи.

После успеха "Игры престолов" и "Дома дракона" зрителей снова вернут в знакомый мир, однако на этот раз - без масштабных битв за трон и драконов в центре сюжета. По настроению сериал обещает отличаться от предыдущих проектов франшизы, поскольку сосредоточится на путешествиях двух главных героев.

Главные роли в "Рыцари семи королевств" исполнили 29-летний ирландский актер Питер Клаффи и 11-летний британский актер Декстер Соль Анселл. Также в сериале снялись Финн Беннетт, Берти Карвел, Танзин Кроуфорд, Дэниел Ингс, Сэм Спруэлл и другие.

Премьера первого эпизода состоится 18 января в 22:00 по восточноамериканскому времени. Соответственно, в Украине серия станет доступной 19 января в 05:00 утра. Первый сезон будет состоять из шести серий. Кроме того, HBO уже объявил о продлении шоу на второй сезон, который выйдет в 2027 году.

Как сообщал УНИАН, на днях Джордж Мартин рассказал, на какой стадии написания продолжения "Песни льда и пламени" находится. Он признался, что считает эту книгу настоящим "проклятием" своей жизни.

