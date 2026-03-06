Jamala выпустила трек-манифест 'Замовкни' о праве быть собой (видео)

Это третья песня из будущего альбома певицы "Рух мій".

Украинская певица и автор песен Jamala представляет новую песню "Замовкни" и лирик-видео к ней.

"Эта песня о личных границах и внутренней свободе. О силе отпустить. Не держаться за токсичных людей, которые вас не ценят и не понимают. Потому что вы навсегда останетесь собой. Мамина цветочек! Люблю вас", - отметила исполнительница в своем Instagram.

Как известно, "Замовкни" - третья песня из будущего альбома Jamala "Рух мій", релиз которого состоится уже 27 марта.

Как отметили в пресс-службе певицы, новый трек родился из личного опыта наблюдения за тем, как в общих компаниях люди расходятся - иногда шумно, иногда болезненно. И вдруг ты оказываешься между двух огней, как будто должен выбрать сторону: доказать, кому ты ближе - ей или ему. Дружба начинает напоминать соревнование, а лояльность - тест на принадлежность. Но эта история - не о выборе сторон. Она о четком разграничении.

"В определенный момент я поняла: самое важное - не создавать лишней драмы. Не позволять чужому конфликту втянуть тебя в водоворот эмоций и обвинений. Молчание может быть силой. Иногда "замолчи" - это не об агрессии, а о границе: "Иди себе, не трать свое время на меня. Я не для тебя...", - прокомментировала артистка.

Вместе с релизом песни вышло и лирик-видео, снятое командой режиссера Леси Подолянко. Символично, что премьера ролика происходит накануне 8 марта - в Международный женский день. Это посвящение женщинам и праву выбирать свой путь, оставаясь независимой от чужих конфликтов, ожиданий и навязанных ролей.

Напомним, Jamala представила новый трек "Обіймай" накануне Дня влюбленных.

