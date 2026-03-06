Леся Никитюк показала 70-летнюю мать и трогательно поздравила ее с праздником (фото)

Мама звезды празднует юбилей.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свою маму и поздравила ее с праздником.

Сегодня, 6 марта, родной человек звезды празднует свой день рождения. Екатерине Петровне исполнилось 70 лет. По случаю праздника Леся поздравила именинницу в своем Instagram.

"А кому это сегодня 18? Целый день будут сюрпризы, а завтра уже концертная программа. Сижу, раскисшая, как последняя тряпка. Не верится, что мамочке 70 лет", - подчеркнула Никитюк со слезами на глазах.

К слову, Леся также показала, какие подарки получила именинница. В частности, Екатерине Петровне передали много цветов родные и друзья, а муж презентовал ей деньги, шампанское и букет белых хризантем.

"Мои пупсики", - трогательно подписала кадр с родителями телеведущая и добавила смайлики в виде сердечек.

