Православный праздник сегодня в народе называют Павел Капельник.

7 марта по новому стилю православные отмечают день памяти иконы Божией Матери "Споручница грешных". Также в этот день в храмах проходит родительская суббота второй недели Великого поста. Рассказываем о традициях, приметах и запретах даты и какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю

7 марта по новому стилю - день памяти иконы Божией Матери "Споручница грешных". В староцерковном календаре день почитания иконы приходится на 20 марта.

Икона "Споручница грешных" - это чудотворный образ, о целительной силе которого долгое время никто не подозревал. Происхождение образа до сих пор окутано тайной.

Первые упоминания относятся к середине XIX века, когда икона находилась в часовне Одрино-Николаевского мужского монастыря. Образ был сильно ветхим, ему никто не молился, однако прихожанам стало приходить во снах, что он обладает чудотворной силой. После этого святыню перенесли в храм, и у нее действительно стали происходить первые чудеса - известно, что икона исцеляла больных во время эпидемии холеры.

На территории Украины особенно почитают Корецкую икону Божией Матери "Споручница грешных". Она хранится в Корецком Свято-Троицком монастыре в Ровенской области. Образ считается источником духовной поддержки и исцеления для верующих.

В этот день по новому церковному календарю также почитают:

священномучеников, которые в Херсонесе были епископами - Василия, Ефрема, Капитона и других;

преподобного Павла Препростого;

святителя Павла, исповедника, епископа Прусиадского;

преподобного Эмилиана Итальянского.

Также в этом году 7 марта проходит родительская суббота второй недели Великого поста. Это особый день в церкви, когда принято поминать умерших родственников и близких.

В такие даты верующие посещают храм, чтобы помолиться и поставить свечу за упокой души усопших. Также желающие также могут заказать поминальную 40-дневную литургию (сорокоуст), пойти на кладбище, чтобы почтить память близких.

Суббота выбрана поминальным днем не случайно - в Ветхом Завете она считается днем покоя, и верующие вспоминают тех, кто уже обрел покой в Боге.

Ранее мы рассказывали, когда родительская суббота 2026 второй, третьей и четвертой недели поста и как правильно поминать умерших.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 7 марта православные чтят мучеников Маврикия и 70 воинов, которые пострадали за веру в IV веке. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о его главных традициях.

С какими молитвами обращаются в этот день, что можно и что нельзя делать сегодня

В православный праздник 7 марта обращаются с молитвами к Богородице перед иконой "Споручница грешных" - просят избавить от болезней, эпидемий, скорби, отчаяния, защитить от недоброго. Слово "споручница" означает "поручительница" - то есть, Богородица выступает как поручительница перед Сыном за всех, кто к Ней обращается.

В родительскую субботу день по традиции посещают церковь, ставят свечи за упокой усопших, приносят постные продукты на помин - хлеб, растительное масло, сахар, фрукты. Но главное - это молитва. Те, кто по какой-либо причине не могут пойти в храм, могут помолиться дома, своими словами.

В народе день называют Павел Капельник - с крыш капает талая вода, а вместе с ней, по народным поверьям, смываются тяжкие грехи. Праздник сопровождается и бытовыми обычаями: после церкви многие готовят обед, за которым поминают близких.

В православный праздник 7 марта запрещается ругаться, желать зла, сплетничать, отказывать в помощи и поддаваться унынию. Церковь осуждает лень, ложь, зависть и жадность. Продолжается Великий пост.

Сегодня не стоит заниматься тяжелой физической работой, предаваться унынию, устраивать шумные поминальные застолья, а также оставлять продукты на кладбище - лучше отдать их как милостыню кому-либо из живых.

По народным приметам в этот день нежелательно пересаживать цветы или сажать что-либо: считается, что растения не приживутся.

Погодные приметы 7 марта

Приметы этого дня помогали нашим предкам ориентироваться в погоде, следить за урожаем и предугадывать весенние перемены:

день выдался солнечный - ближайшие 40 дней тоже будут теплыми, а если холодно - ожидай еще 40 морозных дней до конца весны;

облака плывут быстро и высоко - к хорошей погоде;

жаворонки прилетели - весна будет теплой.

чем больше сосулек свисает с крыш - тем щедрее будет урожай.

С Павла Капельника начинается настоящая весна, но холода еще возможны. Поэтому и говорят: "С крыш капает, а за нос цапает".

