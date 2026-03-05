Пять знаков Зодиака обретут любовь и счастье в ближайшие дни: кто они

В перечне есть Дева и Козерог.

Составлен любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 года. Заметно улучшить отношения в данный период смогут эти знаки Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Неделя начинается с перехода астероида Веста в знак Рыб в понедельник, 9 марта, что усиливает тему преданности, искренности и эмоциональной вовлеченности в партнерстве. Завершает этот период переход астероида Цереры в Телец 15 марта, усиливая стремление к стабильности, заботе и созданию надежной основы в отношениях.

Эти астрологические влияния формируют благоприятный фон для важного события – перехода Юпитера в прямое движение в Раке 10 марта. Когда эта планета удачи разворачивается в директ, она приносит больше гармонии в личную жизнь и подчеркивает значимость эмоциональной близости. Это хороший момент, чтобы замедлить темп, уделить внимание партнеру и ценить простые проявления любви. Сейчас важнее не грандиозные планы, а искренняя забота друг о друге и время, проведенное вместе.

Дева

Не стоит сомневаться в своих чувствах, Дева. С переходом Весты в Рыбы 9 марта у вас появляется желание углубить связь с человеком, который рядом. Эта энергия помогает преодолеть дистанцию, если она возникала, и вновь почувствовать эмоциональную близость. Постепенно отношения могут стать более стабильными и теплыми, а вам станет легче говорить о своих чувствах.

Веста в водном знаке усиливает ощущение взаимной поддержки и понимания. Постарайтесь не торопить события и больше внимания уделять простым моментам – разговорам, совместному отдыху и заботе друг о друге.

Если вы пока одиноки, не бойтесь показать свою уязвимость. Эта неделя усиливает желание быть услышанными и принятыми по-настоящему. Позвольте себе не только отдавать, но и принимать заботу. Именно так может появиться связь, которая окажется глубокой и по-настоящему значимой.

Козерог

Козерог, наступает время двигаться вперед. Когда 10 марта Юпитер в Раке переходит в прямое движение, в сфере отношений появляется больше ясности и перспектив. Эта планета ассоциируется с удачей и расширением, поэтому её директное движение может открыть новые возможности для вашей романтической жизни.

Период ретроградности Юпитера помог вам лучше разобраться в собственных чувствах и понять, чего вы на самом деле хотите от отношений. Теперь начинается этап, когда можно действовать и строить планы на будущее вместе с партнером.

Если вы одиноки, стоит вновь позволить себе знакомиться и открываться новым людям. Последние месяцы могли быть временем размышлений и анализа прошлых связей, но теперь важно выйти из этого состояния. Судьба может подарить шанс встретить человека, с которым вы сможете построить стабильные и долгие отношения.

Близнецы

Близнецам не нужно держать всё внутри. Когда 11 марта Луна в третьей четверти окажется в Стрельце, наступает подходящий момент задуматься о том, что пришло время отпустить. Возможно, некоторые переживания из прошлого до сих пор влияют на ваше настоящее.

Важно понять, что нельзя постоянно возвращаться мыслями к тому, что уже завершилось, и при этом ожидать движения вперед. Постарайтесь честно поговорить с партнером о том, что вас беспокоит, или определить для себя, от каких эмоций и обид вы готовы отказаться.

Некоторые прошлые отношения могли закончиться не случайно. Иногда такие события становятся важными уроками или способом защитить нас от неподходящих связей. Энергия Луны в Стрельце помогает отпустить прошлое и освободить пространство для новой, более гармоничной любви.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе важно определиться со своими намерениями. Если отношения действительно имеют для вас значение, стоит вложить в них больше энергии и честности. Нерешительность может только затянуть процесс, поэтому лучше ясно понять, чего вы хотите.

Неделя несет сильные астрологические влияния: 12 марта Марс соединяется с Северным узлом в Рыбах, а 15 марта Церера переходит в Телец. Такое сочетание может указывать на судьбоносные повороты в личной жизни. Северный узел связан с направлением судьбы, а Марс придает решительность и готовность действовать. Церера в Тельце усиливает стремление к стабильности и спокойствию в отношениях.

Если вы одиноки, на этой неделе может измениться сам тип людей, которых вы притягиваете. Возрастает желание найти настоящего партнера, а не временные связи. Чем честнее вы будете с собой относительно своих ожиданий, тем легче привлечь человека, который разделяет те же ценности.

Весы

Весам важно не сдерживать себя. 13 марта Лилит в Стрельце образует гармоничный аспект с Венерой в Овне, что создает подходящие условия для откровенных разговоров. За последнее время вы прошли через период внутреннего роста, и теперь может возникнуть необходимость пересмотреть некоторые аспекты отношений.

Если у вас есть сомнения относительно будущего связи, лучший способ разобраться – открыто обсудить свои чувства. Энергия Лилит помогает говорить прямо и честно о том, что раньше оставалось невысказанным. Постарайтесь найти время для искреннего диалога.

Если вы свободны, эта неделя может принести новое знакомство, которое будет лучше соответствовать вашему нынешнему состоянию и ценностям. Чем более искренними и естественными вы будете, тем выше вероятность привлечь человека, который оценит вас именно такими, какие вы есть. Не пытайтесь подстраиваться под чужие ожидания – ваша подлинность станет главным магнитом для правильных людей.

Напомним, ранее астрологи рассказали, в жизни каких знаков Зодиака началась "белая полоса".

Вас также могут заинтересовать новости: