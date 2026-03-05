'Ела, как пони. Посадили на диету': Гросу раскрыла неожиданную правду о детстве

Певица поделилась, как в садике постоянно выпрашивала у воспитательницы пирожки.

Известная украинская певица Алина Гросу, которая ждет первенца, поделилась травматическим опытом детства, когда родители сажали ее на диету, а потом и вовсе забрали из садика, чтобы она там не "откормилась".

"Я в сад ходила всего три месяца, из которых один я болела почти постоянно. Второй месяц я ела, как маленькая лошадка, как пони. Меня закормили воспитатели. Это не их вина была, это была моя вина… На третий месяц родители сделали фотографию меня у куста. Я была... ну, почти перекрывала собой куст. Потому меня посадили на диету. И в садике я должна была есть все очень такое диетическое, правильное", - поделилась Гросу на видео, которое опубликовала в своем Instagram.

Однако, по словам певицы, и это не помогло, так как она постоянно выпрашивала у воспитательницы пирожки.

"Родители поняли, что меня надо из садика забирать, потому что я откормлюсь", - добавила Гросу.

При этом она призналась, что сын еще не родился, а они с мужем уже думают, в какой садик его определять в будущем.

"Бывают забитые места, бывает, что не хотят принимать. Я на своем опыте знаю, как когда-то не все школы хотели меня принимать. Почему? Не потому, что я какой-то очень плохой человек, или ребенок, или какая-то очень капризная была, но для школ, для директора, для родителей хотелось, чтобы все дети были равны. Я не нуждалась в никаком специализированном отношении ко мне, но почему-то все считали, что ко мне нужно будет как-то иначе относиться, а я это ненавижу… Переживаю, чтобы не относились так же к сыну", - отметила исполнительница.

Напомним, ранее Алина Гросу ошарашила заявлением о своем детстве, признавшись, что ее били родители.

