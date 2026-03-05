Три знака Зодиака начнут грести деньги лопатой в ближайшем будущем

Следующая неделя станет поворотным моментом для финансового роста.

Составлен финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 года. Эти знаки Зодиака будут притягивать новые возможности, особенно после того, как Юпитер перейдет в прямое движение в Раке 10 марта, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Вы привлечете свое величайшее богатство, Близнецы. Во вторник, 10 марта, Юпитер перейдет в прямое движение в Раке. Это будет мощное время для привлечения неожиданных финансовых возможностей через карьеру, дополнительный бизнес или инвестиции.

Юпитер в Раке станет одной из самых сильных энергий для создания большего богатства, и вы сможете воспользоваться этим. Это произойдет только раз в десятилетие, поэтому стоит подумать о запуске нового проекта или подаче заявки на более высокооплачиваемую работу. Вы будете открыты новым возможностям и будете верить, что все, что приходит к вам, предназначено именно для вас. Вы заслужите жизнь в изобилии и комфорте.

Овен

Будьте внимательны к своим финансам, Овен. В воскресенье, 15 марта, вы вступите в важный период своей финансовой жизни. Астероид Церера перейдет в Телец, и вы будете лучше заботиться о своих финансовых целях и развивать их. Этот транзит мягко пробудит вас к тому, чего вы заслуживаете.

Энергия, которую вы вложите в финансы, принесет соответствующий результат. Сосредоточившись на том, что у вас есть, а не на дефиците, вы привлечете еще больше финансового успеха.

Водолей

Настало время повысить свою ценность, Водолей. Астероид Веста перейдет в Рыбы в понедельник, 9 марта, и изменит ваше отношение к себе и своим финансам. Веста поможет сосредоточиться на обязательствах перед собой и своими деньгами. Вы будете помнить о своей ценности и сможете повысить ставки для тех, кто получает выгоду от того, что вы предлагаете.

В этой энергии вы будете обращать внимание не только на деньги, но и на то, насколько ваша работа позволяет жить полноценной жизнью. Высокооплачиваемая работа с вечерами и выходными перестанет быть привлекательной по сравнению с работой, которая даст время для друзей и важных дел. Вы будете видеть общую картину и ценить все, что для вас важно.

