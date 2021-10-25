Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

"А это правда фильм ужасов?": рецензия на фильм "Хэллоуин убивает"

Марина Григоренко
читати українською
14:37, 25 октября 2021
7 мин. 148

Традиционно накануне Хэллоуина киностудии с особым энтузиазмом выпускают в прокат фильмы ужасов. Впрочем, далеко не всегда количество и принадлежность к легендарной франшизе означают качество. УНИАН посмотрел новый, не побоимся этого слова, двенадцатый фильм о молчаливом убийце в маске Майкле Майерсе "Хэллоуин убивает", и теперь готов рассказать, что же пошло не так.

Первая часть "Хэллоуина" от режиссера Джона Карпентера вышла в далеком 1978 году. Тогда в центре сюжета оказался молчаливый убийца Майкл Майерс, сбежавший из психиатрической лечебницы, куда его упекли после того, как в шестилетнем возрасте он убил старшую сестру. Кровожадный маньяк сразу же устремился в родной городок Хэддонфилд и принялся терроризировать местных подростков.

И хотя широкая аудитория не сразу прониклась историей, потребовалось совсем немного времени, чтобы "Хэллоуин" все же добился коммерческого успеха и приобрел статус культового, заложив несколько хрестоматийных основ поджанра фильмов ужасов – слэшера (для них характерно наличие убийцы-психопата, часто в маске и со сверхъестественными способностями, который преследует и изощренно убивает одного за другим группу людей, чаще всего привлекательных подростков).

"Хэллоуин" стал одним из первых слэшеров, доросших до уровня франшизы – "Пятница 13-е" и "Кошмар на улице Вязов" были уже позже. Тем временем, главная героиня фильма Лори Строуд в исполнении весьма уважаемой в наши дни актрисы Джейми Ли Кертис ("Рыбка по имени Ванда", "Правдивая ложь", "Чумовая пятница", "Достать ножи") стала классическим примером последней выжившей девушки в фильме ужасов. Именно такие героини, чаще всего более положительные на фоне других персонажей, в конце фильма сталкиваются в заключительной схватке со злодеем, убивая его самостоятельно или будучи спасенной в последнюю минуту другим героем.

Как часто бывает в Голливуде, уже ухватившись за коммерчески успешную франшизу, ее правообладателям сложно вовремя остановиться – сначала снимаются многочисленные продолжения, а когда героям уже больше нечего сказать, ну или если главные актеры выходят на новый уровень, в ход идут ремейки. Вселенная "Хэллоуина", насчитывающая уже двенадцать фильмов (и нынешний "Хэллоуин убивает" уже точно не будет последним), прошла все эти стадии, и в 2018 году, решив наплевать на все продолжения и ремейки, запустила прямое продолжение истории 1978 года под тем же названием – просто "Хэллоуин".

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

В общем-то, если вы не знакомы с предыдущими фильмами и все же решите посмотреть "Хэллоуин убивает", чтобы иметь представление, о чем все это, достаточно посмотреть фильмы 1978 и 2018 годов. Во-первых, в новом фильме в сюжет вернули сразу несколько персонажей из самого первого фильма, причем большинство из них сыграли те же актеры. Такой вот элемент ностальгии. Так, помимо Джейми Ли Кертис, в фильме появятся актер Ник Кастл, первым сыгравший Майкла Майерса, а также Кайл Ричардс, Нэнси Стивенс и Чарльз Сайферс, сыгравшие тогда различных второстепенных персонажей.

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

Во-вторых, события "Хэллоуин убивает" разворачиваются сразу же с того места, на котором завершился фильм 2018 года. Тогда, спустя 40 лет после кровавых событий в Хэддонфилде, Майерс вновь сбегает из лечебницы, возвращается в родной город и берется за "любимое дело". К концу "Хэллоуина" 2018 года Лори при помощи ее дочери и внучки практически удалось победить Майерса, но, разумеется, не все так просто с маньяком, явно обладающим сверхчеловеческими свойствами. Ведь по сути – он и есть сам дух Хэллоуина.

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

В целом, в 2018 году режиссер Дэвид Гордон Грин весьма неплохо справился со своей задачей. Фильм удалось логично привязать к первоисточнику, подобрав хороший актерский состав во главе с Джейми Ли Кертис, с умеренной долей пафоса и драматизма, не скатываясь до уровня самопародии. Тем печальнее осознавать тот факт, что "Хэллоуин убивает" от того же режиссера оказался какой-то лютой трэшовой карикатурой.

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

В какой-то момент зрителю может вообще показаться, что он смотрит очередную серию "Очень страшного кино". То ли сознательно, то ли нет, но Грин заставляет зрителей истерически смеяться из-за происходящего на экране практически весь фильм, периодически весьма нелепо вклинивая в сюжет пафосные драматичные вставки, создавая полный диссонанс. Да, есть такой жанр, как комедийный хоррор, который за счет гротеска и намеренного использования штампов высмеивает классические фильмы ужасов. Среди успешных примеров – "Хижина в лесу" (2012) с Крисом Хемсвортом, "Дичь" (2020) с Винсом Воном и "Оборотень" (2020) Джима Каммингса (он, к слову, сыграл одну из второстепенных ролей в "Хэллоуин убивает").

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

Однако если в том же "Оборотне" Каммингсу удалось сделать все весьма органично и даже художественно, получив за фильм достойные отзывы критиков, то в "Хэллоуин убивает" у Грина ничего не вышло, если у него вообще была такая задумка. Большинство убийств в фильме получились какими-то карикатурными – то еле двигающийся Майерс с легкостью вырезает десяток пожарных, которые показательно нападают на него по одному, то парные жертвы без умолка горланят имена друг друга. Да не так, что "Джон, он здесь, беги отсюда", а просто "Джон", таким образом, что вторая жертва сама приходит к маньяку. Причем этот ход использовался в фильме неоднократно. То Майерс без труда находит новых жертв, будто ведомый сверхъестественными силами, то проходит мимо "нужной" ему жертвы. И тут же зрителям на полном серьезе пытаются показать сцену массового безумия в больнице, где толпа линчует того, кого они ошибочно заподозрили в убийствах. Еще пару минут – и линчеватели приходят в себя и, глядя на труп несчастного, к которому режиссер с пафосом уровня "Джокера" вызывает сострадание, выдают: "Ну и ладно, все мы ошибаемся". Ах да, не обошлось и без афроамериканцев, которые, разумеется, погибают одними из первых, а также шаблонных престарелых гомосексуалистов.

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

Отдельного внимания заслуживает крайне блеклый персонаж Лори Строуд. Такое впечатление, что режиссер понимал, что для привлечения зрителей в кинотеатры персонаж Джейми Ли Кертис в фильме необходим, но вот что делать с ним, не придумал. Да и сама актриса, у которой за четыре с лишним десятка лет карьеры в послужном списке немало достойных работ, включая довольно свежие, вполне возможно, не до конца осознавала, на что подписывается…

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

Конечно, нельзя сказать, что фильм получился совершенно провальным, скорее, нелепым (но спасибо, давно мы так не смеялись). В то же время, здесь были и достойные шутки, которыми вполне можно было ограничиться. Также в фильме хорошие картинка и звук, отдельной похвалы заслуживают начальные титры, задающие атмосферу всему фильму, которую, к сожалению, не удалось удержать до конца.

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает" / фото B&H

Еще по ходу просмотра "Хэллоуин убивает" зрители то и дело задаются вопросами "Что вообще происходит?" и "А это точно фильм ужасов?". А еще осознают, что это еще не конец… Да-да, на 2022 год запланирован выход фильма "Хэллоуин заканчивается", постановкой которого вновь займется Дэвид Гордон Грин, вернув к главным ролям выживших героев из предыдущего фильма, включая Джейми Ли Кертис. Надеемся, этот фильм уже точно будет последним. Ибо иногда нужно вовремя остановиться, чтоб окончательно не потерять лицо.

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Марина Григоренко

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