"А это правда фильм ужасов?": рецензия на фильм "Хэллоуин убивает"

Традиционно накануне Хэллоуина киностудии с особым энтузиазмом выпускают в прокат фильмы ужасов. Впрочем, далеко не всегда количество и принадлежность к легендарной франшизе означают качество. УНИАН посмотрел новый, не побоимся этого слова, двенадцатый фильм о молчаливом убийце в маске Майкле Майерсе "Хэллоуин убивает", и теперь готов рассказать, что же пошло не так.

Первая часть "Хэллоуина" от режиссера Джона Карпентера вышла в далеком 1978 году. Тогда в центре сюжета оказался молчаливый убийца Майкл Майерс, сбежавший из психиатрической лечебницы, куда его упекли после того, как в шестилетнем возрасте он убил старшую сестру. Кровожадный маньяк сразу же устремился в родной городок Хэддонфилд и принялся терроризировать местных подростков.

И хотя широкая аудитория не сразу прониклась историей, потребовалось совсем немного времени, чтобы "Хэллоуин" все же добился коммерческого успеха и приобрел статус культового, заложив несколько хрестоматийных основ поджанра фильмов ужасов – слэшера (для них характерно наличие убийцы-психопата, часто в маске и со сверхъестественными способностями, который преследует и изощренно убивает одного за другим группу людей, чаще всего привлекательных подростков).

"Хэллоуин" стал одним из первых слэшеров, доросших до уровня франшизы – "Пятница 13-е" и "Кошмар на улице Вязов" были уже позже. Тем временем, главная героиня фильма Лори Строуд в исполнении весьма уважаемой в наши дни актрисы Джейми Ли Кертис ("Рыбка по имени Ванда", "Правдивая ложь", "Чумовая пятница", "Достать ножи") стала классическим примером последней выжившей девушки в фильме ужасов. Именно такие героини, чаще всего более положительные на фоне других персонажей, в конце фильма сталкиваются в заключительной схватке со злодеем, убивая его самостоятельно или будучи спасенной в последнюю минуту другим героем.

Как часто бывает в Голливуде, уже ухватившись за коммерчески успешную франшизу, ее правообладателям сложно вовремя остановиться – сначала снимаются многочисленные продолжения, а когда героям уже больше нечего сказать, ну или если главные актеры выходят на новый уровень, в ход идут ремейки. Вселенная "Хэллоуина", насчитывающая уже двенадцать фильмов (и нынешний "Хэллоуин убивает" уже точно не будет последним), прошла все эти стадии, и в 2018 году, решив наплевать на все продолжения и ремейки, запустила прямое продолжение истории 1978 года под тем же названием – просто "Хэллоуин".

В общем-то, если вы не знакомы с предыдущими фильмами и все же решите посмотреть "Хэллоуин убивает", чтобы иметь представление, о чем все это, достаточно посмотреть фильмы 1978 и 2018 годов. Во-первых, в новом фильме в сюжет вернули сразу несколько персонажей из самого первого фильма, причем большинство из них сыграли те же актеры. Такой вот элемент ностальгии. Так, помимо Джейми Ли Кертис, в фильме появятся актер Ник Кастл, первым сыгравший Майкла Майерса, а также Кайл Ричардс, Нэнси Стивенс и Чарльз Сайферс, сыгравшие тогда различных второстепенных персонажей.

Во-вторых, события "Хэллоуин убивает" разворачиваются сразу же с того места, на котором завершился фильм 2018 года. Тогда, спустя 40 лет после кровавых событий в Хэддонфилде, Майерс вновь сбегает из лечебницы, возвращается в родной город и берется за "любимое дело". К концу "Хэллоуина" 2018 года Лори при помощи ее дочери и внучки практически удалось победить Майерса, но, разумеется, не все так просто с маньяком, явно обладающим сверхчеловеческими свойствами. Ведь по сути – он и есть сам дух Хэллоуина.

В целом, в 2018 году режиссер Дэвид Гордон Грин весьма неплохо справился со своей задачей. Фильм удалось логично привязать к первоисточнику, подобрав хороший актерский состав во главе с Джейми Ли Кертис, с умеренной долей пафоса и драматизма, не скатываясь до уровня самопародии. Тем печальнее осознавать тот факт, что "Хэллоуин убивает" от того же режиссера оказался какой-то лютой трэшовой карикатурой.

В какой-то момент зрителю может вообще показаться, что он смотрит очередную серию "Очень страшного кино". То ли сознательно, то ли нет, но Грин заставляет зрителей истерически смеяться из-за происходящего на экране практически весь фильм, периодически весьма нелепо вклинивая в сюжет пафосные драматичные вставки, создавая полный диссонанс. Да, есть такой жанр, как комедийный хоррор, который за счет гротеска и намеренного использования штампов высмеивает классические фильмы ужасов. Среди успешных примеров – "Хижина в лесу" (2012) с Крисом Хемсвортом, "Дичь" (2020) с Винсом Воном и "Оборотень" (2020) Джима Каммингса (он, к слову, сыграл одну из второстепенных ролей в "Хэллоуин убивает").

Однако если в том же "Оборотне" Каммингсу удалось сделать все весьма органично и даже художественно, получив за фильм достойные отзывы критиков, то в "Хэллоуин убивает" у Грина ничего не вышло, если у него вообще была такая задумка. Большинство убийств в фильме получились какими-то карикатурными – то еле двигающийся Майерс с легкостью вырезает десяток пожарных, которые показательно нападают на него по одному, то парные жертвы без умолка горланят имена друг друга. Да не так, что "Джон, он здесь, беги отсюда", а просто "Джон", таким образом, что вторая жертва сама приходит к маньяку. Причем этот ход использовался в фильме неоднократно. То Майерс без труда находит новых жертв, будто ведомый сверхъестественными силами, то проходит мимо "нужной" ему жертвы. И тут же зрителям на полном серьезе пытаются показать сцену массового безумия в больнице, где толпа линчует того, кого они ошибочно заподозрили в убийствах. Еще пару минут – и линчеватели приходят в себя и, глядя на труп несчастного, к которому режиссер с пафосом уровня "Джокера" вызывает сострадание, выдают: "Ну и ладно, все мы ошибаемся". Ах да, не обошлось и без афроамериканцев, которые, разумеется, погибают одними из первых, а также шаблонных престарелых гомосексуалистов.

Отдельного внимания заслуживает крайне блеклый персонаж Лори Строуд. Такое впечатление, что режиссер понимал, что для привлечения зрителей в кинотеатры персонаж Джейми Ли Кертис в фильме необходим, но вот что делать с ним, не придумал. Да и сама актриса, у которой за четыре с лишним десятка лет карьеры в послужном списке немало достойных работ, включая довольно свежие, вполне возможно, не до конца осознавала, на что подписывается…

Конечно, нельзя сказать, что фильм получился совершенно провальным, скорее, нелепым (но спасибо, давно мы так не смеялись). В то же время, здесь были и достойные шутки, которыми вполне можно было ограничиться. Также в фильме хорошие картинка и звук, отдельной похвалы заслуживают начальные титры, задающие атмосферу всему фильму, которую, к сожалению, не удалось удержать до конца.

Еще по ходу просмотра "Хэллоуин убивает" зрители то и дело задаются вопросами "Что вообще происходит?" и "А это точно фильм ужасов?". А еще осознают, что это еще не конец… Да-да, на 2022 год запланирован выход фильма "Хэллоуин заканчивается", постановкой которого вновь займется Дэвид Гордон Грин, вернув к главным ролям выживших героев из предыдущего фильма, включая Джейми Ли Кертис. Надеемся, этот фильм уже точно будет последним. Ибо иногда нужно вовремя остановиться, чтоб окончательно не потерять лицо.

***

С другими новинками недели вы можете ознакомиться по ссылке.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter