В шоу 'Я люблю Украину' назвали 20 профессий, в которых доминируют женщины

Уже 8 марта в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Я люблю Украину". Откроет сезон тематический выпуск к Международному дню борьбы за права женщин. Этот спецвыпуск посвящен украинкам – сильным, свободным и независимым. Тем, кто творил историю и продолжает менять страну сегодня.

В премьерном выпуске собрали самые интересные вопросы и факты об украинских женщинах, на которые отвечали звездные гости шоу. Одним из раундов стала статистика профессий, в которых сегодня в Украине работает больше всего женщин.

20 профессий, в которых в Украине доминируют женщины:

  • Учительница / воспитательница
  • Бухгалтер
  • Кассир
  • Секретарь
  • SMM-ница
  • Медицинская работница
  • Швея
  • Кухарка
  • Психолог
  • Частный предприниматель
  • Мастерица бьюти-сервиса
  • Фармацевт
  • Рекрутер
  • Госслужащая
  • Администратор
  • Социальный работник
  • Логист-координатор
  • QA-тестировщица
  • Библиотекарь
  • Редактор

Этот перечень ярко демонстрирует, насколько широко представлены женщины в образовании, медицине, государственном секторе, креативных индустриях, ИТ и предпринимательстве.

Смогли ли звездные участники правильно ответить на вопросы о профессиях, в которых доминируют женщины, зрители узнают уже в это воскресенье, 8 марта, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Звездными гостями выпуска стали: хитмейкер Алена Омаргалиева, актриса, режиссер и продюсер Дарья Трегубова, хореограф и режиссер-постановщик Евгений Кот, актер и звезда украинских сериалов Андрей Исаенко.

