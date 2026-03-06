В шоу 'Я люблю Украину' назвали 20 профессий, в которых доминируют женщины

Уже 8 марта в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Я люблю Украину". Откроет сезон тематический выпуск к Международному дню борьбы за права женщин. Этот спецвыпуск посвящен украинкам – сильным, свободным и независимым. Тем, кто творил историю и продолжает менять страну сегодня.
В премьерном выпуске собрали самые интересные вопросы и факты об украинских женщинах, на которые отвечали звездные гости шоу. Одним из раундов стала статистика профессий, в которых сегодня в Украине работает больше всего женщин.
20 профессий, в которых в Украине доминируют женщины:
- Учительница / воспитательница
- Бухгалтер
- Кассир
- Секретарь
- SMM-ница
- Медицинская работница
- Швея
- Кухарка
- Психолог
- Частный предприниматель
- Мастерица бьюти-сервиса
- Фармацевт
- Рекрутер
- Госслужащая
- Администратор
- Социальный работник
- Логист-координатор
- QA-тестировщица
- Библиотекарь
- Редактор
Этот перечень ярко демонстрирует, насколько широко представлены женщины в образовании, медицине, государственном секторе, креативных индустриях, ИТ и предпринимательстве.
Смогли ли звездные участники правильно ответить на вопросы о профессиях, в которых доминируют женщины, зрители узнают уже в это воскресенье, 8 марта, в 19:00 на телеканале ТЕТ.
Звездными гостями выпуска стали: хитмейкер Алена Омаргалиева, актриса, режиссер и продюсер Дарья Трегубова, хореограф и режиссер-постановщик Евгений Кот, актер и звезда украинских сериалов Андрей Исаенко.