В шоу 'Я люблю Украину' назвали 20 профессий, в которых доминируют женщины

Спецвыпуск шоу посвящен украинкам.

Уже 8 марта в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового сезона шоу "Я люблю Украину". Откроет сезон тематический выпуск к Международному дню борьбы за права женщин. Этот спецвыпуск посвящен украинкам – сильным, свободным и независимым. Тем, кто творил историю и продолжает менять страну сегодня.

В премьерном выпуске собрали самые интересные вопросы и факты об украинских женщинах, на которые отвечали звездные гости шоу. Одним из раундов стала статистика профессий, в которых сегодня в Украине работает больше всего женщин.

20 профессий, в которых в Украине доминируют женщины:

Учительница / воспитательница

Бухгалтер

Кассир

Секретарь

SMM-ница

Медицинская работница

Швея

Кухарка

Психолог

Частный предприниматель

Мастерица бьюти-сервиса

Фармацевт

Рекрутер

Госслужащая

Администратор

Социальный работник

Логист-координатор

QA-тестировщица

Библиотекарь

Редактор

Этот перечень ярко демонстрирует, насколько широко представлены женщины в образовании, медицине, государственном секторе, креативных индустриях, ИТ и предпринимательстве.

Смогли ли звездные участники правильно ответить на вопросы о профессиях, в которых доминируют женщины, зрители узнают уже в это воскресенье, 8 марта, в 19:00 на телеканале ТЕТ.

Звездными гостями выпуска стали: хитмейкер Алена Омаргалиева, актриса, режиссер и продюсер Дарья Трегубова, хореограф и режиссер-постановщик Евгений Кот, актер и звезда украинских сериалов Андрей Исаенко.

