Кравец сделала новое заявление на фоне слухов о разводе с мужем: 'Я его таким не знаю'

Ранее актриса отмечала, что между ними "все сложно".

Известная украинская актриса и ведущая Елена Кравец сделала новое заявление на фоне слухов о разводе с мужем.

В новом интервью Маше Ефросининой артистка призналась, что их отношения с Сергеем действительно изменились.

"Мою личную жизнь в последнее время я не выношу на общее обозрение, потому что я иногда сама для себя не могу до конца сформулировать, что происходит, и разобраться. Каждый раз, когда меня спрашивают об этом, я вспоминаю, что в этой истории есть как минимум мой муж, мои дети, мой папа и его родители. Это история, которую я пока не готова обсуждать", - подчеркнула Елена.

Она добавила, что решение мужа мобилизоваться в прошлом году сильно повлияло на него.

"После того, как Сергей ушел в армию, все очень изменилось, потому что радикально просто изменился он. Я это объясняю определенной мужской инициацией. Он оказался в обстоятельствах, в которых нельзя не взрослеть. Оставаться нужно иногда скалой, иногда стержнем. Мне кажется, что у него изменилась картина мира и он переоценил многое в своей жизни, то есть пересмотрел определенные моменты жизни", - рассказала Кравец.

Актриса также отметила, что сейчас они редко видятся, однако об этих встречах она высказалась так:

"Когда мы видимся, я осознаю, что мне нравится то, что я вижу. И я его таким не знаю. Не могу, к сожалению, больше ничего сказать, но тенденция неплохая".

К слову, в 2002 году Елена и экс-продюсер студии "Квартал 95" Сергей сыграли свадьбу. Через год у них родилась дочь Мария, а в 2016 году на свет появились двойняшки Иван и Екатерина. Последним Елена не публикует совместные фото с мужем в сети.

