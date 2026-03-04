Гороскоп на неделю по картам Таро: Львам - выбор, Водолеям - ошибки прошлого

Овнам советуют довериться интуиции и своим силам.

Гороскоп на неделю до 8 марта 2026 года по картам Таро сулит перемені и неожиданные открытия. Главной картой периода стала "Луна", которая побуждает доверять своим чувствам, слушать внутренний голос и принимать решения, исходя из интуиции. Дополнительный импульс создаёт переход Венеры в Овен 6 марта, усиливая смелость и склонность к риску в разных сферах: любовь, карьера, финансы, внешность. Неделя задаёт вопрос: на какой шаг вы готовы решиться?

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Карта недели: "Восьмёрка Кубков". Для Овна эта карта символизирует готовность к новым начинаниям и стремление попробовать снова то, что ранее казалось сложным. Энергия Марса в Рыбах усиливает внутреннюю мотивацию действовать и двигаться к целям. Венера в Овне 6 марта добавляет уверенности и смелости, помогая преодолеть сомнения и страхи. Неделя благоприятствует принятию ответственных решений, которые могут изменить привычный ритм жизни. Овен сможет открыть новые возможности в личных и профессиональных сферах, если полностью доверится интуиции и своим силам.

Телец

Карты недели: "Шестёрка Пентаклей" и перевёрнутая "Четвёрка Жезлов". Телец окажется на перекрёстке возможностей. "Шестёрка Пентаклей" говорит о том, что пришло время инициировать изменения, открыться новым идеям и принять помощь свыше. Перевёрнутая "Четвёрка Жезлов" показывает, что внутренние убеждения или привычки могут противоречить этим переменам. Полнолуние и затмение в Деве подтверждают: перемены принесут пользу, если позволить себе действовать без страха. На этой неделе Телец сможет видеть ситуации с разных сторон, научится балансировать между желаемым и возможным, укрепляя внутреннюю гармонию и уверенность.

Близнецы

Карта недели: "Суд" (перевёрнутый). Близнецы столкнутся с сомнениями в собственном предназначении. Перевёрнутый "Суд" указывает на неуверенность и внутренний анализ правильности выбранного пути. Однако полнолуние и затмение в Деве принесут осознание и ясность. Для восходящих Близнецов неделя активирует 4-й и 10-й дома, создавая новые возможности в семье, доме, карьере и личной самореализации. Неделя благоприятствует переосмыслению прошлого, корректировке планов и принятию решений, которые ведут к долгосрочному развитию.

Рак

Карты недели: "Колесница" и "Король Кубков". Рак на этой неделе сможет проявить целеустремлённость и эмоциональную зрелость. "Колесница" подчёркивает успех через действие, а "Король Кубков" указывает на раскрытие скрытых талантов и способности управлять эмоциями. Убывающая Луна в Скорпионе 8 марта приносит удовлетворение результатами и чувство контроля над ситуацией. Восходящий Рак увидит, ради каких удовольствий действительно стоит рискнуть. Неделя благоприятствует укреплению внутренней устойчивости, самодисциплины и осознанию, какие шаги приносят реальную пользу.

Лев

Карта недели: перевёрнутый "Туз Жезлов". Лев может столкнуться с упущенной возможностью, которая на самом деле предотвращает неприятности. Перевёрнутый "Туз Жезлов", связанный с огненной стихией, показывает, что иногда отказ – это защита от ошибок и импульсивных решений. Период до 6 марта с лунными фазами подсказывает: не все шансы одинаково полезны. Лев сможет оценить, что действительно стоит реализовывать, а от чего лучше воздержаться. Неделя способствует критическому анализу своих действий, осознанию последствий и выбору стратегий, которые приносят долгосрочную пользу.

Дева

Карты недели: "Тройка Мечей" и "Дьявол". Дева на этой неделе проводит перемены, которые могут вызвать недовольство окружающих. "Тройка Мечей" и "Дьявол" символизируют трудные, но необходимые решения. Эти события не стали неожиданностью – окружающие знали о грядущих изменениях, но не верили, что вы доведёте их до конца. Полнолуние и затмение дают перспективу и подтверждают правильность выбранного пути. Венера в Овне 6 марта напоминает Деве ценить поддержку, а не сопротивление. Неделя благоприятствует мудрому планированию, осознанным шагам и укреплению внутренней уверенности.

Весы

Карта недели: "Король Кубков". Весы смогут проявить свои таланты и зрелость. "Король Кубков" показывает готовность взять на себя ответственность и реализовать внутренние ресурсы. Венера в Овне и убывающая Луна в Весах 6 марта усиливают внимание к партнёрским отношениям и взаимодействию с окружающими. Асцендент в Весах может указать на изменения в личной жизни и деловых контактах. Неделя создаёт возможности для гармоничного взаимодействия, признания заслуг и укрепления авторитета в коллективе, а также для проявления эмоциональной устойчивости.

Скорпион

Карты недели: "Девятка Жезлов", "Паж Мечей" и "Рыцарь Пентаклей". Скорпиону стоит действовать смело и решительно. "Девятка Жезлов" проверяет веру, "Паж Мечей" побуждает говорить открыто, а "Рыцарь Пентаклей" гарантирует стабильную поддержку. Полнолуние и затмение помогут увидеть истинное предназначение и понять, какие шаги наиболее значимы. Неделя благоприятствует риску, активным действиям и укреплению внутренней защиты. Скорпион сможет проявить стратегическое мышление, наладить связи и сделать шаги, которые принесут долгосрочный результат.

Стрелец

Карта недели: перевёрнутая "Звезда". Стрелец может испытывать сомнения и утрату веры в происходящее. Перевёрнутая "Звезда" указывает на внутреннее сопротивление и неуверенность. Марс в Рыбах и Венера в Овне 6 марта возвращают импульс к действиям, особенно в личной жизни и самовыражении. Неделя благоприятствует преодолению страхов, решению внутренних конфликтов и проявлению инициативы в отношениях и творчестве. Стрелец сможет понять, как направить энергию на реальные цели, а не на сомнения.

Козерог

Карта недели: "Восьмёрка Кубков". Козерог может чувствовать тревогу, выходя за пределы привычного. "Восьмёрка Кубков" показывает, что желание держаться за предсказуемость естественно, но Марс в Рыбах и полнолуние с затмением создают стимул к движению вперёд. Асцендент Козерога указывает на значимость советов и мнений авторитетных людей. Неделя благоприятствует преодолению страхов, расширению зоны комфорта и принятию новых возможностей, которые ранее казались рискованными.

Водолей

Карта недели: перевёрнутая "Тройка Мечей". Водолей будет сдерживать эмоции ради сохранения мира и гармонии. Перевёрнутая "Тройка Мечей" символизирует внутреннюю работу над отношениями и понимание ошибок прошлого. Полнолуние в Деве и убывающая Луна в Весах 5–6 марта помогают взглянуть на ситуации трезво и осознанно. Асцендент в Водолее активирует поиск более глубокого смысла происходящего. Неделя благоприятствует восстановлению контактов, переосмыслению конфликтов и принятию конструктивных решений.

Рыбы

Карта недели: "Шестёрка Жезлов". Рыбы вступают в период признания и побед. "Шестёрка Жезлов" символизирует кармическое изобилие и успех. Соединение Марса с Солнцем и Венерой в начале недели усиливает личную энергию и активность. Переход Венеры в Овен 6 марта подталкивает к решительным действиям и самовыражению. Неделя благоприятствует проявлению лидерских качеств, достижению целей и укреплению уверенности. Рыбы смогут смело реализовывать свои планы и вдохновлять других своим примером.

