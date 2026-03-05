'Я держу слово': Харчишин после разрыва с Соколовой дал ей особое обещание

Музыкант еще раз ответил на вопрос о тайном романе с журналисткой.

Известный украинский певец, лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин указал на данное обещание своей бывшей возлюбленной, известной журналистке Янине Соколовой.

"Очень хорошо поставила вопрос на самом деле, который трудно обойти, но из уважения к даме, о которой ты упоминаешь, я держу слово и обещание, и поставлю здесь точку на этом вопросе. Мы не обсуждаем и не поднимаем прошлое", - заявил он в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о том, чьим было решение о раскрытии их тайного романа.

Кроме того, Харчишина спросили, свободно ли сейчас его сердце. Он ушел от прямого ответа.

"Я всегда свободен. Когда я в отношениях не свободен, я убегаю от тех отношений и ценю прежде всего свободу в любых отношениях", - сказал музыкант.

Также он рассказал, что у него "есть как минимум три дамы", к которым он хорошо относится и привязан сердцем.

"У меня нет ни одной жены, которую я бы ненавидел. У меня все очень хорошо. Вика (первая жена), например, является моей бухгалтершей. Это мама моего старшего сына. До сих пор не берет деньги. Ни одной копейки. Я уважаю свою бывшую жену Юлю. Мы в прекрасных отношениях, если это можно так назвать. Я уже говорил, что если существует лучшая бывшая, то это моя бывшая жена Юля", - заявил Харчишин.

Напомним, на днях Харчишин впервые заговорил о новой возлюбленной после разрыва с Соколовой.

